स्‍पीकर विजय सिन्‍हा के खिलाफ वामपंथी दलों के विधायकों ने बिहार विधानसभा के बाहर बुधवार को प्रदर्शन किया. वह स्‍पीकर के इस्‍तीफे की मांग कर रहे थे.

Patna | CPI-ML MLAs gather outside Bihar Assembly & demand resignation of Speaker VK Sinha

They say, "Conspiracy to scare us through raids won't work. It's a conspiracy to topple our Govt. Our proposal for No-Confidence Motion against Speaker should be considered & discussed." pic.twitter.com/fhTtrzR9j4

— ANI (@ANI) August 24, 2022