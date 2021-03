Bihar Board 12th Commerce Result 2021: औरंगाबाद की सुनंदा कुमारी ने किया टॉप, कॉमर्स में सबसे ज्यादा 91.48% स्टूडेंट्स पास

Bihar Board 12th Result 2021 जारी हो गया है. कॉमर्स स्ट्रीम में औरंगाबाद की सुनंदा कुमारी ने टॉप किया है. वहीं तीनों स्ट्रीम में सबसे ज्यादा पास होने वाले स्टूडेंट्स कॉमर्स से हैं. यहां 91.48% स्टूडेंट पास हुए हैं, वहीं आर्ट में 77.97% और साइंस 76.28% स्टूडेंट पास हुए हैं. जबकि बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में इस बार 78.04 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं.बिहार बोर्ड में इस बार मधु भारती और कैलाश कुमार संयुक्त रूप से टॉपर (463 अंक) 92.6% हैं. जबकि कला और विज्ञान में संयुक्त रूप से एक छात्र और छात्रा ने टॉप किया. इस बार बिहार बोर्ड में 10 लाख 45 हजार 950 छात्र पास हुए हैं.वर्ष 2020 में ब‍िहार बोर्ड ने महज 43 दिन में ही रिजल्ट घोषित कर द‍िया था. इस साल मात्र 40 द‍िनों में र‍िजल्‍ट घोष‍ित किया जा रहा है. बोर्ड की मानें तो इंटर की परीक्षा समाप्‍त होने के मात्र 40 द‍िनों में र‍िजल्‍ट घोष‍ित किया जा रहा है. इंटर की परीक्षा एक से 13 फरवरी तक ली गई थी. आज रिजल्ट जारी होने के बाद, ब‍िहार बोर्ड लगातार दूसरे साल मार्च में र‍िजल्‍ट जारी यह र‍िकॉर्ड बनाएगा.पिछले वर्ष बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट की घोषणा 24 मार्च को कर दी गई थी. पिछले वर्ष 12वीं में 4,43,284 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से, 4,69,439 विद्यार्थी सेकंड डिविजन से और 56,115 विद्यार्थी थर्ड डिविजन से पास हुए थे. बोर्ड के अनुसार पिछले शैक्षणिक सत्र में 12वीं की परीक्षा में 80.44 फीसदी विद्यार्थी सफल घोषित किए गए थे. लेकिन इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा दो फीसदी 78.04 प्रतिशत) छात्र कम पास हुए हैं.बीएसईएस बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थियों को 33 फीसदी नंबर लाना अनिवार्य है. इससे कम नंबर पाने वाले विद्यार्थी असफल घोषित किए जाएंगे. अगर कोई विद्यार्थी एक या दो विषयों में पास नहीं होता तो उसे इस वर्ष पास होने के लिए बोर्ड की ओर से कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा.गूगल पर hindi.news18.com/ टाइप करें.वेबसाइट पर करियर सेक्शन पर जाएं.बिहार बोर्ड से जुड़ी किसी भी खबर पर क्लिक करें. उसमें दिए इस फ्रेम में मांगी गई डिटेल भर कर, रजिस्टर पर क्लिक करें.रजिस्टर करने के बाद, लिखा आएगा- thanks for registering with us, we will keep you updated about the results. (हमारे साथ पंजीकरण करने के लिए धन्यवाद, हम आपको परिणामों के बारे में अपडेट रखेंगे.)रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र बिना रिजस्टर किए ही डायरेक्ट रिजल्ट चेक कर सकेंगे.सभी राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं/ प्रतियोगी परीक्षाओं, उनकी तैयारी और जॉब्स/करियर से जुड़े Job Alert, हर खबर के लिए फॉलो करें-