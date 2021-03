Bihar Board 12th Result 2021: 94.2% के साथ सोनाली कुमारी ने साइंस में किया टॉप, 76.28 स्टूडेंट्स पास

Bihar Board 12th Result 2021: बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 का साइंस सब्जेक्ट का रिजल्ट शुक्रवार को जारी हो गया. विज्ञान में 76.28 छात्र पास हुए. बिहार शरीफ, नालंदा की सोनाली कुमारी ने विज्ञान संकाय में टॉप किया. उन्होंने कुल अंको में से 471 अंक प्राप्त किए और 94.2% हासिल किए. बिहार बोर्ड का रिजल्ट शिक्षा मंत्री विजय कुमार ने जारी किया. इस दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद थे.गौरतलब है कि इंटर की परीक्षा समाप्‍त होने के मात्र 40 दिनों में रिजल्ट घोषित किया जा रहा है. इंटर की परीक्षा एक से 13 फरवरी तक ली गई थी. इंटर परीक्षा में इस बार 13 लाख 50 हजार 233 परीक्षार्थियों ने एग्‍जाम के लिए फार्म भरा था. इनमें से 10 लाख 45 हजार 950 छात्र सफल हुए. बिहार बोर्ड देश का पहला ऐसा बोर्ड होगा जो 2021 की इंटर परीक्षा का रिजल्ट मार्च में जारी कर रहा है.बिहार में इस बार बारहवीं के नतीजों में लड़कियों का का वर्चस्व रहा है. पिछले शैक्षणिक सत्र में 12वीं के नतीजों में बेटियों का दबदबा रहा था. साइंस, कॉमर्स और कला वर्ग में राज्य में बेटियों ने टॉप किया था. इस साल भी बीते साल की तरह बिहार बोर्ड एक नया कीर्तिमान स्‍थापित करने जा रहा है. इंटर की परीक्षा में छात्रों की कॉपी चेकिंग का काम 5 मार्च से शुरू हुआ था जो महज 22 दिनों में पूरा कर लिया गया.बता दें कि वर्ष 2020 में तो बिहार बोर्ड ने महज 43 दिन में ही रिजल्ट घोषित कर दिया था. बिहार बोर्ड ने जल्‍द रिजल्ट तैयार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसकी मदद से इतनी जल्‍दी रिजल्ट तैयार कर लिया जाता है. बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से रिजल्ट 16 गुना तेजी से तैयार होता है और इसमें गलती की संभावना न के बराबर होती है.पिछले साल तीनों स्‍ट्रीम कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स में कुल मिलाकर 80.44 प्रतिशत पास हुए थे. साइंस स्ट्रीम में नेहा कुमारी ने कुल 476 अंक (95.2 फीसदी) के साथ, कॉमर्स में कौसर फातिमा और सुधांशु नारायण चौधरी ने कुल 476 अंक (95.2 फीसदी) प्राप्त कर टॉप किया था. आर्ट्स में सक्ष्य कुमारी ने 474 अंक (94.80 फीसदी) प्राप्त कर टॉप किया था.स्टेप 1- गूगल पर hindi.news18.com/ टाइप करें.स्टेप 2- वेबसाइट पर करियर सेक्शन पर जाएं.स्टेप 3- बिहार बोर्ड से जुड़ी किसी भी खबर पर क्लिक करें. उसमें दिए इस फ्रेम में मांगी गई डिटेल भर कर, रजिस्टर पर क्लिक करें.स्टेप 4- रजिस्टर करने के बाद, लिखा आएगा- thanks for registering with us, we will keep you updated about the results. (हमारे साथ पंजीकरण करने के लिए धन्यवाद, हम आपको परिणामों के बारे में अपडेट रखेंगे.)स्टेप 5- रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र बिना रिजस्टर किए ही डायरेक्ट रिजल्ट चेक कर सकेंगे.