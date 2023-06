पटना. बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गुरुवार को एक समारोह स्थल की ओर जाते समय फिसल कर गिर गये, लेकिन वह बाल-बाल बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई. दरअसल राज्य सरकार की ओर से स्वतंत्रता सेनानी मुंगेरी लाल की पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस समारोह का आयोजन किया गया था.

मौके पर मौजूद एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब राज्यपाल फिसलकर गिरे तो वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों ने उन्हें तुरंत उठाया. उन्हें कोई चोट नहीं आई और सुरक्षाकर्मियों की सहायता से वह तुरंत उठ गए. राज्यपाल जिस वक्त कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, उस वक्त ठीक उनके पीछे पटना डीएम डॉ.चन्द्रशेखर थे. महामहिम हॉल की तरफ बढ़े. पटना में सुबह से हो रही बारिश की वजह से मैट भीगा था. मैट पर चलते समय उनका पैर फिसल गया और वह लड़खड़ा गए और गिर पड़े.

VIDEO | Bihar Governor Rajendra Arlekar fell on the ground as he arrived to attend an event on Mungerilal death anniversary in Patna today. pic.twitter.com/rYPjFMRgX7

— Press Trust of India (@PTI_News) June 29, 2023