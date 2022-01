Bihar: पुलिस को मिली शराब की होम डिलीवरी वाली डायरी, लिस्ट में हाईप्रोफाइल भी, कार्रवाई शुरू

पटना. बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) लागू है. राज्य सरकार और प्रशासन लगातार शराब का सेवन और तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है. अब पुलिस घर पर शराब मंगाने वालों के खिलाफ जानकारी जुटा रही है और हाईप्रोफाइल लोगों (High Profile People) पर भी कार्रवाई करने के मूड में है. इसी क्रम में पटना की पत्रकार नगर थाना की पुलिस ने पिछले 10 जनवरी को शराब की होम डिलीवरी (Home Delivery Of Liquor In Bihar) करने वाले एक शराब तस्कर की गिरफ्तारी की. इसी दौरान उसकी तलाशी ली गयी तो तो उसके पास से एक ऐसी डायरी मिली जिसमें प्रतिदिन 28 से 30 लोगों को होम डिलीवरी करने की चर्चा थी. इस डायरी में होम डिलीवरी के माध्यम से शराब लेने वाले लोगों का नाम शामिल था. पुलिस ने डायरी की छानबीन के बाद अब कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है.

बता दें, पत्रकार नगर थाना की पुलिस ने पिछले 10 जनवरी को शराब तस्कर और होम डिलीवरी करने वाले इंद्रजीत कुमार उर्फ केनी को गिरफ्तार किया था. अब इसकी डायरी के आधार पर पुलिस ने शराब पीने वाले हाईप्रोफाइल 2 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार होने वालों में एक बड़े ज्वेलरी दुकान का मालिक कुंदन कुमार और दूसरा बिजली विभाग का सरकारी कर्मचारी शिवकुमार शामिल है. इन दोनों को पत्रकार नगर थाना की पुलिस ने न्यू बाईपास स्थित 90 फीट रोड से गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस डायरी से निकाल रही है नाम

इस बारे में सिटी एसपी ईस्ट की माने तो पिछले ही दिनों शराब माफिया और बड़े स्तर पर होम डिलीवरी करने वाले इंद्रजीत कुमार की गिरफ्तारी के बाद कई लोगों के नाम सामने आए हैं. उसकी डायरी से वैसे लोगों का पता चला है जो शराब का ऑर्डर देकर अपने घरों पर शराब की डिलीवरी करवाते थे. छानबीन के बाद चंदन ज्वेलर्स के मालिक कुंदन कुमार और सरकारी कर्मी शिव कुमार का नाम सामने आया था. पुलिस दोनों आरोपितों पर नजर बनाकर रखी हुई थी और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारी संभव हो पाई है.

पुलिस का दावा होगी कार्रवाई

पुलिस शराब तस्कर की डायरी के आधार पर बाकी के लोगों की तलाश में भी जुटी हुई है. पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि होम डिलीवरी करने वाले की डायरी में जिन-जिन लोगों के नाम आए हैं. सभी लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी. हाई प्रोफाइल सोसाइटी से नाता रखने करने वाले ऐसे सभी लोग जिनका नाम शराब तस्कर की डायरी में है, फिलहाल वे सभी डर से ट्रेसलेस हो गये हैं. लेकिन, पुलिस का दावा है कि आज नहीं तो कल ऐसे सभी लोगो को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पटना पुलिस की अब तक की यह अलग तरह की कार्रवाई है जिसमें शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा कर शराब पीने वाले कानून के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं.

