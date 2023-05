यूपी की राह पर बिहार! वांटेड क्रिमिनल के घर चला पुलिस का बुलडोजर, टॉप 100 अपराधियों की लिस्ट तैयार

हाइलाइट्स यूपी की तरह बिहार में भी अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया बुलडोजर. कुख्यात के घर को पुलिस ने किया कुर्क, बुलडोजर से तोड़ा गया मकान. पुलिस से मुठभेड़ समेत 26 आपराधिक कांडों में फरार है कुख्यात मनीष कुशवाहा.

रिपोर्ट- गोविंद कुमार

गोपालगंज. यूपी (Bulldozer Action UP) की तरह बिहार पुलिस ने भी कुख्यात अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई (Bulldozer Action In Bihar Like UP) शुरू की है. दरअसल गोपालगंज पुलिस ने जिले को अपराध व अपराधियों से मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है. गोपालगंज प्रशासन फरार अपराधियों की घर पर बुलडोजर चला रहा है. तीन दिन पहले शुरू हुए इस अभियान के तहत पुलिस ने विशंभरपुर थाना क्षेत्र के निरंजना गांव में वांटेड मनीष कुशवाहा के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.

गोपालगंज के विभिन्न थानों में वांटेड मनीष कुशवाहा पर हत्या, लूट, रंगदारी, बमबारी, पुलिस पर हमला, पुलिस से मुठभेड़ समेत 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं. पिछले पांच साल से मनीष कुशवाहा पुलिस की नजरों में फरार चल रहा है. एसपी स्वर्ण प्रभात ने कुर्की से पहले मनीष कुशवाहा के घर पर पुलिस टीम के साथ छापेमारी की. एसपी की छापेमारी के बाद शाम में पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की.

वहीं, मनीष कुशवाहा के शार्गिद पप्पू कुमार कुशवाहा जेल में बंद है. मनीष की तलाश में पुलिस बिहार के अलावा यूपी के सीमावर्ती कुशीनगर और देवरिया में छापेमारी कर चुकी है. लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है. जिसके बाद एसपी के साथ सदर एसडीपीओ प्रांजल, सदर इंस्पेक्टर हीरालाल प्रसाद, विशम्भरपुर थानाध्यक्ष अमरेंद्र साह, जादोपुर थानाध्यक्ष विक्रम कुमार समेत पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल ने कार्रवाई की है.

कार्बाइन से गोली मारकर कर दी थी मछली व्यवसायी की हत्या

वांटेड मनीष कुशवाहा इतना खतरनाक अपराधी है कि इसने दिनदहाड़े एक मार्च, 2020 को विशंभरपुर थाना क्षेत्र के खेम मटीहनिया के गुमनिया मोड़ पर निरंजना गांव के मछली व्यवसायी किसान बिंद को कार्बाइन से गोली मारकर हत्या कर दी थी. मनीष कुशवाहा के साथ उसका सहयोगी कुख्यात पप्पू कुमार कुशवाहा और चार अन्य अपराधी भी शामिल थे. मनीष कुशवाहा घटना के पहले से फरार है.

गोपालगंज पुलिस ने तैयार की है 100 बदमाशों की लिस्ट

गोपालगंज पुलिस कार्यालय के अनुसार, एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर हत्या फिरौती लूट मारपीट अवैध हथियार आदि अपराधिक गतिविधियों में लिप्त करीब 100 बदमाशों की लिस्ट बनाई गई है. पुलिस की कई टीमें इन अपराधियों की गैरकानूनी रूप से अर्जित की गई संपत्तियों का पता लगा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन सभी फरार अपराधियों की उन संपत्तियों को ढहाया जाएगा जो गैरकानूनी तरीके से अर्जित की गई है. यह कारवाई अगले 30 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी.

