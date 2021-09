Bihar: जातिगत जनगणना के मुद्दे सियासत गर्म, तेजस्वी विपक्षी दलों को लिखेंगे खत

पटना. जाति आधारित जनगणना (Caste Based Census) के मुद्दे पर बिहार में सियासत फिर गर्म हो गई है. इस बीच इससे जुड़े सवाल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा,’ मैंने अखबार में देखा कि महाराष्ट्र की मांग पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे जाति आधारित जनगणना की अनुमति नहीं देंगे’

तेजस्वी ने कहा, ‘बिहार विधानसभा ने भी जाति आधारित जनगणना के लिए दो प्रस्ताव पारित किए. लेकिन हम आशान्वित थे और इस संबंध में सीएम नीतीश कुमार के साथ पीएम से मिले थे. हम महागठबंधन की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे. हमारे गठबंधन और समान विचारधारा वाले दलों को इस सिलसिले में पत्र लिखूंगा.’

I saw in the newspaper that on the demand of Maharashtra, Centre submitted an affidavit before the Supreme Court wherein they have clearly stated that it’s their conscious decision that they won’t allow caste-based census: Bihar Legislative Assembly LoP Tejashwi Yadav (1/2) pic.twitter.com/m9CpTjBtya

