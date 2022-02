Patna STET Bawal: पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का बवाल, पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर मारी लाठियां

इनपुट- ऋतु रोहिणी

पटना. गुरुवार को राजधानी पटना का सचिवालय स्थित शिक्षा विभाग रणक्षेत्र में तब्दील रहा. अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच घंटों झड़प हुई इस दौरान पुलिस ने लाठियां भी चटकाई. मामला STET 2019 के सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है. दरअसल बिहार में जल्द ही सातवें फेज के तहत शिक्षकों की बहाली (Bihar Teachers Appointment) होने वाली है जिसमें STET अभ्यर्थी शामिल होंगे, ऐसे में बहाली से पहले बिहार बोर्ड ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है, उसमें नॉट इन मेरिट (Not In Merit) अंकित है.

सर्टिफिकेट में Not in merit देखते ही अभ्यर्थियों का आक्रोश भर उठा और सभी सचिवालय स्थित शिक्षा विभाग पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया. इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची. अभ्यर्थियों की मांग है कि Not in merit का काॅलम सर्टिफिकेट से हटाया जाएं. बताते चलें कि मौके पर पहले पुलिस ने अभ्यर्थियों को समझाने, बुझाने का काम किया मगर जब अभ्यर्थी नहीं मानें तो लाठीचार्ज किया गया जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया.

पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की इस घटना में अभ्यर्थियों, पुलिसकर्मियों सहित मीडियाकर्मियों को भी चोटें आई हैं. इस दौरान काफी देर तक अफरातफरी का माहौल कायम रहा. मालूम हो कि बिहार में एसटीईटी के नतीजों के आने के बाद से ही विवाद जारी है. अभ्यर्थी लगातार अलग-अलग मसलों पर रिजल्ट में सुधार की मांग कर रहे हैं साथ ही सरकारी तंत्र पर धांधली का आरोप भी लगा रहे हैं.

