बिजली महोत्सव के ग्रैंड फिनाले में PM मोदी से जुड़े पटना समेत बिहार के 5 जिलों के लाभार्थी

पटना. आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय 25 जुलाई से 30 जुलाई, 2022 तक उज्जवल भारत, उज्जवल भविष्य- पावर@ 2047 के तहत सप्ताह भर चलने वाला बिजली महोत्सव (Bijli Mahotsav) मना रहा है. इस महोत्सव में भारत की आजादी के 100 साल के बाद देश में बिजली की कैसी व्यवस्था होगी इस पर काम किया जा रहा है. बिजली महोत्सव के अंतिम दिन शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कई योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया. 5,000 करोड़ की एनटीपीसी की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं, तीन लाख करोड़ से अधिक की बिजली वितरण के आधुनिकरण से जुड़ी पुनरुत्थान आधारित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया गया.

बिजली महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल का भी शुभारंभ किया. इस पोर्टल के माध्यम से घरों के छत पर सोलर कनेक्शन लेने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी. पीएम मोदी ने कहा कि हम लगातार बिजली के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं. भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में बिजली को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है. 1947 में जब भारत की आजादी का 100 साल होगा उस समय हम देखेंगे कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं इसके मद्देनजर हम नित नई ऊंचाई छू रहे हैं. उन्होंने कहा कि नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल से लोगों को आसानी होगी और लोग अब आराम से इस ऐप का इस्तेमाल कर बिजली की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

Numerous path breaking reforms have transformed the power sector in the last eight years. https://t.co/lkAwx84tgJ

— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2022