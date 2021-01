बिहार: 19 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा विधानमंडल का बजट सत्र, 22 फरवरी को पेश होगा बजट, जानें पूरा कार्यक्रम

पटना. नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधानमंडल का पहला बजट सत्र (Budget session of Bihar Legislature) 19 फरवरी से शुरू होगा और 24 मार्च तक चलेगा. लगभग एक महीने चलने वाले इस सत्र में कुल 22 बैठकें होंगी. इसी दौरान 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट (Budget of financial year 2021-22) सदन में पेश किया जाएगा. मंत्रिमंडल सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार, सत्र के पहले दिन राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे. पहले ही दिन सरकार सदन में आर्थिक सर्वेक्षण (Economic survey) भी पेश करेगी.



मंत्रिमंडल सचिवालय से जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 20 और 21 फरवरी को बैठक नहीं होगी. 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सदन में पेश किया जाएगा. साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद-विवाद होगा. इसके अगले दिन अभिभाषण पर सरकार का जवाब आएगा. 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2020-21 का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश होगा. इसके साथ ही 2021-22 के बजट पर सामान्य बहस भी इसी दिन होगी. इसके बाद 25-26 फरवरी को आगामी वर्ष के बजट पर वाद-विवाद और सरकार का जवाब होगा. 27-28 मार्च को कोई बैठक प्रस्तावित नहीं है. 1 मार्च से 5 मार्च के बीच 2021-22 की आय-व्यय के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद मतदान होगा. 6 और 7 मार्च को बैठक नहीं होगी. 8 से 10 मार्च के बीच भी 2021-22 की आय-व्यय के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद मतदान प्रस्तावित है.



11 मार्च को महाशिवरात्रि की वजह से बैठक नहीं होगी. 12 मार्च को भी विभागों की अनुदान मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान होगा. 13 व 14 मार्च को बैठक नहीं होगी. अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक के लिए सरकार ने कुल 12 कार्य दिवस निर्धारित किए हैं. 24 मार्च को गैरसरकारी सदस्यों के गैरसरकारी संकल्प लेने के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो जाएगी. बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के दूसरे सत्र और विधानपरिषद के 197वें सत्र के कार्यक्रम का प्रस्ताव मंजूर किया गया.