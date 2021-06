तेजस्वी के खिलाफ CM नीतीश का नया दांव, राजद को MY समीकरण से मात देगा जेडीयू

पटना. बिहार (Bihar) की सियासत में जातीय समीकरण का बेहद ख़ास महत्व रहा है. बिहार की ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो किसी ना किसी समीकरण की सियासत ना करती हो. RJD भी लंबे समय तक अपने MY समीकरण की बदौलत तमाम विरोधियों पर बढ़त बनाता रहा है और आज भी इसी समीकरण के बूते मज़बूत बना हुआ है. लेकिन अब JDU भी RJD के MY समीकरण का जवाब MY समीकरण से ही देने की तैयारी कर ली है. अब हम आपको बताते है कि आखिर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का MY समीकरण क्या है और राजद के MY समीकरण का जवाब कैसे देंगे. दरअसल राजद का MY समीकरण मतलब मुस्लिम यादव है, वहीं JDU के समीकरण में MY का मतलब नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और JDU MLC नीरज कुमार बताते है कि इसका मतलब M महिला और Y मतलब युवा है.



नीरज कुमार बताते है कि नीतीश कुमार जाति और समीकरण की सियासत नहीं करते हैं. बल्कि वो बिहार की जनता के विकास की सियासत करते हैं . वे उद्यमी योजना के तहत युवाओं और महिला उद्यमियों के लिए जो योजना लेकर आए हैं. उस योजना का लाभ तमाम जातियों की महिला और युवाओं को मिलेगा जिसमें राजद के MY समीकरण का दावा करते है.



तेजस्वी ने किया था रोजगार का दावा



दरअसल, विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने दस लाख रोजगार का वादा किया था. इसका चुनाव पर काफ़ी गहरा असर पड़ा था. लेकिन कुछ सीटों से तेजस्वी सत्ता से चुक गए थे. नीतीश कुमार अब राजद को कोई मौक़ा नहीं देना चाहते और लगातार वो महिलाओं और युवाओं को लुभाने की कोशिश में लगे हुए है. इसी कड़ी में उद्यमी योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को दस लाख रुपये का लोन बहुत ही आसान शर्त पर दे रहे है ताकि युवा उनकी ओर आकर्षित हो सके.ये भी पढ़ें: Ghaziabad Viral Video Case: कौन है सपा नेता उम्मेद पहलवान? पुलिस ने बताई पूरी क्राइम कुंडली



लेकिन, राजद के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश कहते हैं कि नीतीश कुमार कोई भी समीकरण बना लें तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था बिहार के युवाओं से रोज़गार का वो तेजस्वी यादव ही दे सकते हैं. नीतीश कुमार उद्यमी योजना का जो झुनझुना पकड़ाना चाहते हैं बिहार की महिलाओं और युवाओं को वो नीतीश कुमार के इस चाल में नहीं आएंगे. साथ ही तेजस्वी यादव सिर्फ MY की राजनीति नहीं करते है बल्कि तेजस्वी यादव A to Z के विकास की सियासत करते हैं.