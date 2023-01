Bihar News: कहां लेना है एडमिशन? देखें किन कॉलेजों को मिली कौन-सी NAAC ग्रेडिंग, चौंकाने वाले आंकड़े

रिपोर्ट: सच्चिदानंद

पटना. किसी भी कॉलेज में दाखिला लेने से पहले छात्र कॉलेज की रैंकिंग (Colleges Ranking) की जांचते हैं. इसके लिए नैक अलग-अलग कॉलेजों की ग्रेडिंग (NAAC Grading) करता है ताकि छात्रों को शिक्षण संस्थानों की सही जानकारी मिल सके. इस रैंकिंग से उनको अपने लिए बेहतर कॉलेज चुनने में मदद मिलती है. नैक रैंकिंग के आधार पर ही कॉलेजों को सरकारी मदद भी मिलती है. आंकड़े ये हैं कि बिहार के 272 कॉलेजों में से मात्र 38 को ही नैक से मान्यता प्राप्त है. राजधानी पटना की बात करें तो 39 अंगीभूत कॉलेजों (Patna Colleges) में से सिर्फ 10 ही ऐसे हैं.

पटना विश्वविद्यालय (Patna University) और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (Patliputra University) के अंतर्गत पटना जिले में आने वाले कॉलेजों की संख्या 39 है, जिसमें से 10 को ही नैक से मान्यता मिली है. पटना विवि के 10 कॉलेजों में से मात्र 6 के पास नैक की ग्रेडिंग हैं, इसमें से पटना वीमेन्स कॉलेज को ही सिर्फ ए ग्रेड मिली है, वहीं बीएन कॉलेज और पटना कॉलेज को सी ग्रेड पा सके हैं. पाटलिपुत्र विवि के कॉलेजों का हाल और भी खराब है. यहां तीन अल्पसंख्यक सहित 29 कॉलेज हैं और इनमें से सिर्फ चार नैक से मान्यता प्राप्त हैं. दो कॉलेज आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जबकि एक पाटलिपुत्र विवि का है.

किस कॉलेज को कौन सा ग्रेड?

पटना वीमेन्स कॉलेज — A

पटना कॉलेज — C

बीएन कॉलेज — C

मगध महिला महाविद्यालय — B+

साइंस कॉलेज — B

पटना लॉ कॉलेज — B

टीपीएस कॉलेज — B

जेडी वीमेन्स कॉलेज — B

मिर्जा गालिब कॉलेज — B

ओरिएंटल कॉलेज — C

आरपीएस टीटी कॉलेज — C

सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन — A

सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी — B++

कैसे मिलती है बेहतर ग्रेड?

किसी कॉलेज में छात्रों के चौतरफा विकास पर बेहतर ग्रेड मिलती है. कॉलेज में पिछले पांच साल में प्लेसमेंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, एनएसएस समेत छात्रों के ओवरऑल परफॉर्मेंस को परखा जाता है. कॉलेज के शिक्षकों का रिसर्च वर्क, बड़े जर्नल में शोध का प्रकाशन, कितने शिक्षक यूजीसी सहित अन्य विभागों के छोटे-बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, यह भी मानक है. इसके अलावा कॉलेज में शिक्षक, कर्मचारियों और छात्रों की संख्या भी ग्रेड के मानक हैं.

