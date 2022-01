Covid-19 Update: बिहार में मिले 4737 मरीज, 5 लोगों की गयी जान, एक्टिव केस 20000 के पार

पटना. बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) का कहर अब शुरू हो चुका है. अब न सिर्फ पॉजिटिव मरीजों की संख्या (Corona Cases In Bihar) में तेजी से वृद्धि हो रही है बल्कि अब मरीजों की मौतें भी हो रही हैं. बिहार में बीते 24 घंटे में 4737 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है. वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से 5 लोगों की मौत (5 Patients died due to corona) भी हो गयी. बिहार में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 20938 तक पहुंच गई है. सोमवार को जारी हुये आंकड़ों अनुसार सबसे अधिक पटना जिले में मरीज मिले हैं. पटना में एक साथ 2566 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और एक्टिव मरीजों की संख्या भी पटना जिले में अब 11707 हो गई है.

पटना के अलावा मुजफ्फरपुर में 291, गया में 141, भागलपुर में 120, नालन्दा में 133, औरंगाबाद में 75, सहरसा में 91, समस्तीपुर में 85, सारण में 67, बेगूसराय में 90, दरभंगा में में 79 मरीजों में कोरोना संक्रमण मिला है.

अब बढ़ रहा मौत का आंकड़ा

कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ सबसे चिंता की बात यह है कि कि अब मौत के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है और 24 घंटे में 3 बड़े अस्पतालों में 5 मरीजों की मौत कोरोना से हो गई है, जिसमें 6 साल की बच्ची भी शामिल है. पटना के एम्स में 3, आईजीआईएमएस में 1 और पीएमसीएच में 1 मरीज की मौत की खबर सामने आई है. यह आंकड़ा खुद स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है. इधर अस्पतालों में भी कल की तुलना में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया. सबसे ज्यादा मरीज एम्स में भर्ती हो रहे हैं. हालाकि डॉक्टरों की माने तो वैसे मरीज ही ज्यादातर भर्ती हो रहे हैं जो किसी और गम्भीर बीमारी से पीड़ित हैं और जिन्होंने वैक्सीन का दोनों डोज नहीं लगवाया है उन्हें संक्रमित होने के बाद भर्ती होना पड़ रहा है.

कोरोना जांच में लायी गयी तेजी

बता दें, जिला प्रशासन की तरफ से सैम्पल्स जांच अभियान में भी तेजी लाई गई है और एयरपोर्ट, बस स्टॉप, सब्जी मंडी समेत अन्य स्थानों पर मेडिकल टीमें तैनात हैं और रैपिड एंटीजन किट से लगातार कोरोना की जांच की जा रही है. साथ ही अलग-अलग जिलों में मास्क जांच अभियान भी चलाया जा रहा है. हालांकि अभी भी कई लोग लापरवाह बने हुये हैं और बिना मास्क के ही बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं.

