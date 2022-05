Interview: BJP-JDU में सब ठीक है? जातिगत जनगणना पर RJD के करीब जा रहा जदयू? जानें ललन सिंह के जवाब

पटना. बिहार की राजनीति लगातार तेजी से बदल रही है. इन सबके बीच राजनीतिक बयानबाजी ने संशय को और बढ़ा दिया है. JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने न्यूज़ 18 हिन्‍दी से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया है. उन्‍होंने कहा कि बिहार में सरकार 2025 तक चलेगी, क्योंकि मैंडेट 2025 तक का है. बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर मचे सियासी घमासान पर भी ललन सिंह ने पार्टी का रुख स्‍पष्‍ट किया है. बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर जदयू और राजद के करीब आने की खबरों ने हलचल मचा रखी है. दूसरी तरफ, इसी मसले पर भाजपा के रुख से जेडीयू में बेचैनी बढ़ गई है. जेडीयू के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष ललन सिंह ने इन मुद्दों के साथ ही अन्‍य मसलों पर भी रुख स्‍पष्‍ट किया है.

पढ़ें ललन सिंह से खास बातचीत के प्रमुख अंश-:

सवाल: बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक हलचल बेहद तेज है. ऐसा क्‍यों?

जवाब: बिहार के सियासत में जातिगत जनगणना को लेकर कोई हलचल नहीं है. जातिगत जनगणना आज समय की मांग है और फ़िलहाल जातियों की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी तो आनी ही चाहिए ताकि उसके हिसाब से विकास के कार्यक्रम तय किया जा सकें.

सवाल: क्या भाजपा जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आपके साथ है? आपको उम्मीद है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा आपके साथ रहेगी?

जवाब: जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा साथ रहती है कि नहीं यह उनको तय करना है. हम उनके प्रवक्ता नही हैं. इसके पहले सर्वदलीय बैठक में भाजपा तो साथ थी और प्रधानमंत्री से भी जब बिहार से सर्वदलीय टीम गई थी, तब भाजपा के सदस्य भी साथ थे.

सवाल: चर्चा है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर RJD और JDU की नजदीकियां बढ़ रही हैं?

जवाब: इस मुद्दे पर नज़दीकी जैसी क्या बात है? नज़दीकी और दूरी क्या होती है? हम जिस मुद्दे को सही मानते हैं अगर राजद भी उसे सही मानती है तो नज़दीकी और दूरी की बात क्या है? अच्छा है न कि इस मुद्दे पर तमाम पार्टियाँ एक साथ हैं.

ललन सिंह ने JDU-RJD के रिश्‍तों पर भी रुख स्‍पष्‍ट किया है. (न्‍यूज 18 हिन्‍दी/फाइल फोटो)

सवाल: क्या भाजपा के साथ All is Well है, क्योंकि हाल के दिनों में कई ऐसे मुद्दे हैं, जिसपर JDU और भाजपा के सुर अलग-अलग दिखते हैं?

जवाब: कहां ख़राब है…भाजपा और JDU के संबंध. बिहार में चल तो रही है भाजपा और JDU की सरकार. बिहार में NDA की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं.

सवाल: तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बंद कमरे में मुलाक़ात हुई, जिसके बाद क़यास का बाज़ार गर्म है. इस मुलाक़ात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं?

जवाब: अगर किसी मुद्दे पर कोई मिलता है तो इसमें राजनीति की बात क्या है? तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मुलाक़ात करना चाहते थे और मुलाक़ात बंद कमरे में हुई तो इसमे राजनीति की बात क्या है. क्या उस वक़्त कमरे में किसी और का रहना ज़रूरी था. इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है.

सवाल: राजद के नेताओं ने आरोप लगाया कि लालू यादव पर CBI रेड इस वजह से पड़ा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे राजद और JDU एक साथ आ रहे थे?

जवाब: कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है यह मैं नहीं जानता. मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन CBI रेड क्‍यों पड़ा इसका जवाब तो जो डाला है वही देगा. इस पर हमलोग क्या बोल सकते है.

सवाल: क्या NDA की सरकार 5 साल चलेगी?

जवाब: जनमत तो साल 2025 तक के लिए मिला है. सरकार तो चलेगी न 2025 तक इसमें संशय कहां है.

सवाल: क्या NDA के साथ चलेगी सरकार?

जवाब: अभी तक तो NDA के साथ ही चल रही है.

