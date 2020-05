आज 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार लौटेंगे मजदूर, 1 जून से शुरू होगी ये सेवा

भारतीय रेल (Indian Railways) के द्वारा लगातार श्रमिक ट्रेनों (Migrant Labors Special Train) का परिचालन जारी है. अब तक देश भर में कुल 1600 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 21.5 लाख श्रमिकों को उनके स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है. इसी सिलसिले में बुधवार को मज़दूरों को लेकर 50 श्रमिक ट्रेनें बिहार (Bihar Special Trains) आ रही हैं जिससे तक़रीबन 65 हज़ार श्रमिक आज बिहार पहुंचेंगे.1. Belonia to Gaya at 1900 hrs.2. Habibganj to Araria at 1500 hrs.3. Bengaluru to Madhubani at 1330 hrs4. CSMT to Katihar at 0720 hrs.5. CSMT to Kishanganj at 0800 hrs.6. Vapi to Danapur at 1300 hrs.7. Bhiwandi to Madhubani at 0515 hrs.8. Coimbatore to Madhubani at 1520 hrs.9. Chennai to Barauni at 1330 hrs.10. Chennai to Saharsa at 0915 hrs.11. Lingampalli to Gaya at 1000 hrs.12. Lingampalli to Barauni at 0600 hrs.13. Ongole to Muzaffarpur at 1000 hrs.14. Namburu to Darbhanga at 1650 hrs.15. New Delhi to Muzaffarpur at 1130 hrs.16. Surat to Muzaffarpur at 1300 hrs.17. Surat to Darbhanga at 0745 hrs.18. Surat to Danapur at 0800 hrs.19. Surat to Chhapra at 1330 hrs20. Jalalpur to Katihar at 0030 hrs.21. Bandra to Purnia at 2240 hrs.22. Saharanpur to Darbhanga at 0800 hrs.23. Patiala to Barauni at 1020 hrs.24. Dehradun to Araria at 2115 hrs.25. Dehradun to Khagaria at 1000 hrs.26. Rampur to Katihar at 0945 hrs.27. Ambala to Bhagalpur at 1600 hrs.28. Mohali to Purnia at 1505 hrs.29. Mohali to Bettiah at 1205 hrs.30. Ghaziabad to Muzaffarpur at 0530 hrs.31. Panipat to Bhagalpur at 1600 hrs.32. Delhi to Banka at 1655 hrs.33. Ghaziabad to Patna at 0600 hrs.34. Ghaziabad to Raxaul at 0530 hrs.35. CSMT to Muzaffarpur at 2025 hrs.36. Viramgam to Motihari at 1600 hrs.37. Delhi to Hajipur at 0400 hrs.38. Delhi to Biharsharif at 1630 hrs.39. Karamnasa to Katihar at 1900 hrs.40. Karamnasa to Araria at 0800 hrs.41. Karamnasa to Muzaffarpur at 2130 hrs.42. Danapur to Madhubani at 1930 hrs.43. Karamnasa to Biharsharif at 2100 hrs.44. Dadri to Samastipur at 1200 hrs.45. Dankaur to Saharsa at 0900 hrs.46. Dadri to Motihari at 0430 hrs.47. Dadri to Saharsa at 1500 hrs.48. Dadri to Gaya at 1200 hrs.49. Barauni to Bettiah at 1500 hrs.50. Bettiah to Barauni at 2315 hrs.रोज़ मज़दूरों के लिये चल रही इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त भारतीय रेल 1 जून से रोज़ाना 200 अतिरिक्त टाइम टेबल ट्रेनें यानी पैसेंजर ट्रेनें चलाने जा रही है जो कि गैर वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की ट्रेनें होंगी और इन ट्रेनों की बुकिंग सिर्फ़ ऑनलाइन ही की जाएगी. ये सूचना रेलवे ने जारी कर दी है. कौन ट्रेनें कहां से चलेगी इसकी जानकारी और टाईम टेबल रेलवे जल्द जारी करेगा.श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय रेल आज के दिन लगभग 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने जा रहा है. राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जो श्रमिक रास्ते में हैं उन्हें राज्य सरकारें मेन लाइन रेलवे स्टेशन के नजदीक पंजीकृत करें और इसकी लिस्ट रेलवे को दें जिससे कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन द्वारा उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके.