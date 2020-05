आज बिहार पहुंच रहे हैं सबसे बड़ी संख्या में मजदूर, 65 हजार श्रमिकों को लाएंगी 53 ट्रेनें, देखें शिड्यूल

दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मज़दूरों (Migrant Labors) के बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है. अबतक 3 सौ से अधिक ट्रेनों के जरिये पांच लाख के क़रीब मज़दूर बिहार आ चुके हैं. इस कड़ी में आज यानी मंगलवार को सबसे अधिक संख्या में ट्रेनें (Special Trains) बिहार आ रही हैं. आज कुल 53 ट्रेनें बिहार पहुंचेगी. इन ट्रेनों के जरिये 65 हज़ार के क़रीब मज़दूर (Migrant Workers) बिहार आ रहे हैं जो बिहार के विभिन्न जिलों में जाएंगे. रेलवे से मिली जानाकरी के मुताबिक अबतक बिहार आने वाले मज़दूरों की ये सबसे बड़ी खेप है.1. Jalalpur to Araria at 2300 hrs.2. Karaikal to Purnia at 0800 hrs.3. Kalaburgi to Saharsa at 0620 hrs.4. Bengaluru to Muzaffarpur at 1215 hrs.5. Firozpur to Kishanganj at 0100 hrs.6. Pune to Bettiah at 0500 hrs.7. Kolhapur to Motihari at 0215 hrs8. Bengaluru to Bhagalpur at 0900 hrs9. Nagercoil to Hajipur at 1800 hrs.10. Vapi to Barauni at 0020 hrs.11. Pune to Bettiah at 0155 hrs.12. Udaipur to Kishanganj at 1135 hrs.13 Hassan to Katihar at 1630 hrs.14. Ghatkesar to Barauni at 0615 hrs.15. Sawai Madhopur to Motihari at 1050 hrs.16. Bengaluru to Katihar at 1300 hrs.17. Jalandhar to Purnia at 1805 hrs.18. Jalandhar to Araria at 1600 hrs.19. Ludhiana to Gaya at 0700 hrs.20. Thane to Jasidih at 0405 hrs.21. Ghatkesar to Hajipur at 0600 hrs.22. Nellore to Bettiah at 1100 hrs.23. Delhi to Bhagalpur at 2030 hrs.24. Meerut to Araria at 1600 hrs.25. Surat to Bettiah at 0930 hra.26. Vadodara to Muzaffarpur at 1725 hrs.27. Rajkot to Karamnasa at 1325 hrs.28. CSMT (Mumbai) to Darbhanga at 1900 hrs.29. Morvi to Danapur at 1550 hrs.30. Saharanpur to Katihar at 1045 hrs.31. Ghaziabad to Muzaffarpur at 0510 hrs.32. Ghaziabad to Raxaul at 0400 hrs.33. Surat to Danapur at 0600 hrs.34. Surat to Gaya at 0605 hrs.35. Surat to Darbhanga at 0915 hrs.36. Pune to Bettiah at 1955 hrs.37. Panvel to Chhapra at 1835 hrs.38. LTT to Bhagalpur at 2205 hrs.39. Dadri to Khagaria at 0900 hrs40. Gurgaon to Gaya at 1310 hrs.41. Panipat to Katihar at 2200 hrs.42. New Delhi to Muzaffarpur at 1115 hrs.43. Dadri to Biharsharif at 1200 hrs.44. New Delhi to Bhagalpur at 1215 hrs.45. New Delhi to Muzaffarpur at 1130 hrs.46. Karamnasa to Katihar at 1900 hrs.47. Karamnasa to Biharsharif at 2100 hrs.48. Karamnasa to Muzaffarpur at 2130 hrs.49. Karamnasa to Araria at 0800 hrs.50. Danapur to Madhubani at 1930 hrs.51. Jalalpur to Supaul at 1900 hrs.52. Jalalpur to Madhubani at 2230 hrs.53. Jalalpur to Supaul at 1730 hrs.दूसरे राज्यों से तो मज़दूरों को ट्रेनों के जरिये लाया हीं जा रहा है अब राज्य के भीतर एक दूसरे ज़िलों में फसे मज़दूरों को भी ट्रेनों के जरिये उनके घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है. बिहार से सटे दूसरे राज्यों के बॉर्डरों से मज़दूरों को लाया जा रहा है. सोमवार से दानपुर से मधुबनी के लिए भी एक ट्रेन चलाने की शुरूआत की गई है जो दानापुर से खुलने के बाद मधुबनी पहुंचने से पहले कई स्टेशनों पर रूकेगी ताकी पटना में फंसे दूसरे ज़िलों के मज़दूर अपने घरों तक पहुंच सकें. ये ट्रेन भी राज्य सरकार के अनुरोध पर रेलवे चला रही है.