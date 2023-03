366 किमी की जगह 215 किमी रह जाएगी पटना से पूर्णिया की दूरी, बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का रूट जानें

हाइलाइट्स सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया. 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा पटना से पूर्णिया ग्रीनफील्ड फोर लेन सड़क का निर्माण. पटना-पूर्णिया एक्‍सप्रेसवे बनने से दोनों शहरों की दूरी 366 किमी से घटकर 215 किलोमीटर रह जाएगी.

पटना. पूर्णिया-पटना के बीच आठ घंटे का सफर तीन घंटे में पूरा होगा. एक्सेस कंट्रोल वाले ग्रीनफील्ड फोर लेन सड़क (Greenfield four lane road) के निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसकी शुरुआत कंसल्टेंट नियुक्त करने से हुई है. अब कंसल्‍टेंट के परामर्श पर एक्‍सप्रेसवे की डीपीआर तैयार की जाएगी. 12 हजार करोड़ की लागत वाले 215 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले ग्रीनफील्‍ड एक्‍सप्रेसवे (Greenfield Expressway of Bihar) बनने से बिहार के कई जिलों को फायदा होगा.

ग्रीनफील्‍ड एक्‍सप्रेसवे पटना कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल से शुरू और समस्तीपुर के दलसिंहसराय, रोसड़ा, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, उदाकिशुनगंज होते हुए पूर्णिया तक जाएगा. यह एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा. एक्‍सेस कंट्रोल रोड से तात्पर्य उस सड़क से है, जिस पर केवल एक 2 जगहों पर ही ट्रैफिक के बीच में प्रवेश की अनुमति होती है.

बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा

बता दें कि पटना से पूर्णिया आने-जाने में अभी 7 से 9 घंटे लगते हैं. इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से केवल 3 से 4 घंटे ही लगेंगे. खास बात यह कि पटना-पूर्णिया एक्‍सप्रेसवे बनने से दोनों शहर की दूरी भी 366 किलोमीटर से घटकर 215 किलोमीटर रह जाएगी. यह बिहार का पहला ग्रीनफील्‍ड एक्‍सप्रेसवे होगा.

3 से 4 घंटे में होगी पटना से पूर्णिया की यात्रा

यहां यह भी बता दें कि अभी पटना से पूर्णिया जाने के लिए 2 रास्‍ते हैं. पहला रास्‍ता पटना से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, फारबिसगंज, अररिया होते हुए पूर्णिया जाता है. यह रास्‍ता 366 किलोमीटर लंबा है. इस रास्‍ते से जाने से पटना से पूर्णिया पहुंचने में करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं.पटना से मोकामा, बेगूसराय, खगड़िया से बिहपुर और नवगछिया होकर पूर्णिया जाते हैं तो 303 किलोमीटर की दूरी पड़ती है. इस रास्‍ते से पटना से पूर्णिया पहुंचने में 7 घंटे लगते हैं.

पटना से पूर्णिया की दूरी घटकर 215 किमी

पटना-पूर्णिया एक्‍सप्रेसवे के बनने से पटना से पूर्णिया की दूरी 215 किलोमीटर रह जाएगी. इस एक्‍सप्रेसवे से पटना से पूर्णिया जाने में 3 से 4 घंटे ही लगेंगे. इसका निर्माण भारतमाला फेज-2 प्रोजेक्ट के तहत होगा. एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाने को लेकर नवंबर 2023 तक लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स एजेंसी को डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है.