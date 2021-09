गया, औरंगाबाद, सासाराम में बिहार को आवंटित हुए 4 मिनरल ब्लॉक, जानें कैसे बदल जाएगी प्रदेश की अर्थव्यवस्था!

पटना. बिहार की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर है जो बिहार की आर्थिक तस्वीर को बदल सकती है. दरअसल खान मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान मे Unlocking Potential of Mineral Exploration की नई दिल्ली मे आयोजित बैठक मे देश के कई राज्यों को ब्लॉक अवटित किये गए हैं. जिसमे बिहार को कुल चार ब्लॉक अवटित हुए हैं. ये ब्लॉक औरागाबाद, गया, सासाराम (Auragabad, Gaya, Sasaram) जिलों के अंतर्गत हैं. औरंगाबाद और गया जिला मे पोटाश (Potash in Gaya district) एवं सासाराम में निकेल क्रॉमियम ( Nickel Chromium in Sasaram) के भंडारण हैं. ये तमाम जानकारी मिलने के बाद भारत सरकार के संसदीय कार्य व कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी (Prahlad Joshi) ने तीनो जिलों के चार ब्लॉक से सम्बंधित बुकलेट बिहार के खान मंत्री जनक राम (Bihar Minister Janak Ram) को सौंपा. इसे लेने के लिए दिल्ली में बिहार के खान मंत्री सहित विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे.

इस ब्लॉक मिलने के बाद जनक राम, मंत्री, खान एवन भूतत्त्व सहित बिहार से गई टीम बेहद उत्साहित दिखी. इन्होंने बताया कि चारो ब्लॉक नीलामी के लिए शीघ्र करवाई की जाएगी. इससे न सिर्फ प्रदेश में रोजगार का सृजन होगा बल्कि बिहार कि अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.

बिहार के खान और भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि बिहार में क्रोमियम और पोटेशियम भारी मात्रा में मिले हैं. इसके चलते बिहार के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और देश के प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन डॉलर का जो सपना देखा है उसमें बिहार भारी मात्रा में सहयोग करेगा.

जनक राम ने कहा कि गया और औरंगाबाद में क्रोमियम मिला है जो एविएशन और मोबाइल में काम आता है. इसी कड़ी में सासाराम में पोटाश मिला है इससे रोजगार बहुत बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार होगा उन्होने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नियत के चलते आज देश की प्रगति हो रही है. बिहार में भी विकास हो रहा है.

जनक राम ने कहा कि बिहार में माइनिंग के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है. पहले देश में नीति थी, लेकिन नेता और नीयत की कमी थी. वह नेता और नीयत देश के प्रधानमंत्री का साफ दिख रहा है. माइनिंग के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने कानून में कई तरह के संशोधन किए हैंं.

जनक राम ने बताया कि पहले 1957 के कानून के तहत बिहार प्रदेश में माइनिंग के क्षेत्र में बड़ी क्रांति नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उनके नेतृत्व में अनेक प्रकार के कानून में शिथिलता लाई गई है. इससे बिहार प्रदेश में भी माइनिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है.