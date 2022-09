कल को कंडोम भी... सैनिटरी पैड को लेकर छात्रा के सवाल पर महिला IAS का बेतुका जवाब, देखें गर्मागरम बहस का Video

पटना. बिहार की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरजोत कौर भामरा का एक विवादास्पद बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बिहार महिला एवं बाल विकास निगम की प्रमुख कौर दरअसल एक कार्यक्रम में आई थीं, जहां एक स्कूली छात्रा ने उनसे पूछा कि क्या सरकार 20-30 रुपये का सेनेटरी पैड नहीं दे सकती? लड़की के इस वाजिब से सवाल पर महिला अधिकारी बेहद सख्त प्रतिक्रिया देती देखी, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में छात्रा उनसे पूछती है, ‘हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृति… तो क्या सरकार हमें 20-30 रुपये का व्हिस्पर (सैनिटरी पैड) नहीं दे सकते हैं?’ छात्रा के इस सवाल पर वहां मौजूद 9वीं और 10वीं क्लास की लड़कियां ताली बजाने लगती हैं.

‘…तो निरोध भी मुफ्त में भी देना पड़ेगा’

हालांकि लड़की का यह सवाल शायद इस महिला अधिकारी को नगवार गुजरा और वह कहती है, ‘अच्छा ये जो तालियां भी बजा रहे हैं. इस मांग का कोई अंत है. 20-30 रुपये का व्हिस्पर भी दे सकते हैं. कल को जींस-पैंट भी दे सकते हैं. परसों सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं. और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में भी देना पड़ेगा. सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत क्यों है?’

A simple request for good quality sanitary pads (costing Rs 20-30) was met with a snarky response from Bihar’s IAS officer Harjot Kaur.

“Tomorrow you’ll say the Govt can give jeans too. And why not some beautiful shoes after that… family planning method, nirodh too.” pic.twitter.com/b98VWA3b8H

— Marya Shakil (@maryashakil) September 28, 2022