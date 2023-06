पटना. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को विपक्षी नेताओं की बैठक से पहले कहा कि विपक्ष की सभी पार्टियों को एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ना है. उन्होंने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि अगर ‘हम बिहार जीत गए तो सारा हिंदुस्तान जीत जाएंगे.’

खड़गे ने कहा, ‘हम सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना है, 2024 में एक होकर लड़ना है. राहुल गांधी ने पहला कदम उठाया. मैंने और राहुल गांधी ने यह सोचा कि सभी नेताओं से बात करेंगे और उसी के अनुसार कदम उठाएंगे… उसी नीयत के साथ हम यह बैठक कर रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘हमारी पार्टी के जो उसूल हैं और जो विचारधारा है, उसे बिहार कभी नहीं छोड़ सकता. अगर हम बिहार जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में जीत जाएंगे.’ कांग्रेस अध्यक्ष ने आह्वान किया, ‘आप सभी मिलकर कांग्रेस को जिताइये, मिलजुलकर काम करिये. छोटे-मोटे मतभेदों को भूल जाइये, देश और संविधान को बचाने के लिए लड़िये.’

#WATCH | If we win Bihar, then we can win across the country, says Congress president Mallikarjun Kharge to party workers in Bihar’s Patna pic.twitter.com/LW0BE4mxrB

— ANI (@ANI) June 23, 2023