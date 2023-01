नीतीश राज में जगमग बिहार! बिजली में सुधार पर ISRO की मुहर, बिहार ने बनाया कमाल का रिकॉर्ड

हाइलाइट्स ISRO के विकास सूचकांक अध्ययन में अव्वल आया बिहार. बिहार में बिजली विकास के क्षेत्र में रिकॉर्ड 474 प्रतिशत वृद्धि. NRSC के द्वारा NASA एवं NOAA के द्वारा तैयार सूचकांक.

पटना. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (Indian Space Research Organization)को इसरो (ISRO) भी कहते हैं. इस प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा जारी एक आंकड़े ने बिहार जैसे राज्य के मनोबल को इतना बढ़ा दिया है कि आने वाले समय में ये बिहार की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभा सकता है. ISRO ने अपने विकास सूचकांक अध्ययन में बिहार पूरे देश में बिजली के क्षेत्र में रिकॉर्ड 474 प्रतिशत वृद्धि के साथ अव्वल बताया है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है.

दरअसल, 2012-2021 के लिए ISRO के National Remote Sensing Centre यानी NRSC द्वारा तैयार किये गये Night Time Light Atlas के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. जबकि बिहार राज्य में यह वृद्धि 474 प्रतिशत की रही है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे है. गौरतलब है कि NRSC के द्वारा NASA एवं NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration के आकड़ों के आधार पर ये सूचकांक तैयार किया गया है.

बिहार की यह असाधारण उपलब्धि निश्चित रूप से विद्युत के क्षेत्र में पिछले एक दशक में विस्तार के लिए व्यापक स्तर पर किए गये कार्यों का ही फल है. बड़े राज्यों में पिछले एक दशक में बिहार के बाद यह वृद्धि केरल में 119 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 66 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 61 प्रतिशत एव गुजरात में 58 प्रतिशत हैं. ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि बिहार ने पिछले एक दशक में किस रिकॉर्ड गति से विद्युत सुधार की दिशा में कार्य किया है.

गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2012 में ही राज्य के बिजली की स्थिति में सुधार हेतु राज्य सरकार की तरफ से कई शुरुआत की थी. इसके बाद ही 2012 में ही बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को पुनर्गठित कर पांच विद्युत कम्पनियों का गठन किया गय. राज्य सरकार ने राज्य में विद्युत सुधार की परियोजनाओं को प्राथमिकता पर कार्यान्वित करने में न केवल प्रशासनिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान की है, बल्कि विद्युत उपभोक्ताओं के सुविधाओं के लिए भी अनेक सकारात्मक कदम उठाये हैं.

ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस बताते हैं कि ISRO द्वारा जारी किए Decadal Change of Night Time Light (NTL) over India from Space 2012-2021 के आंकड़े वैज्ञानिक विश्लेषणों के बाद तैयार किये गये हैं. बिहार के द्वारा जो 474 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित किया गया है. वह यह स्पष्ट करता है कि राज्य में 24×7 विद्युत उपलब्धता के लिए राज्य की विद्युत कंपनियां सतत् प्रयासरत हैं.

