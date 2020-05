BIHAR LIVE NEWS UPDATES: 38 स्पेशल ट्रेनों से आज 50 हजार प्रवासी पहुंचेंगे बिहार

7:14 am (IST) सीवान. अमीन की हत्या, छत पर सोये हुवे अमीन विश्वनाथ पाठक को गोली मारकर हत्या,नौतन थाना क्षेत्र के पचलखि की घटना 8:52 pm (IST) बिहार में शुक्रवार को छह और नए मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है. मधुबनी और जमुई में दो-दो, लखीसराय में एक और राजधानी पटना में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है. इसके बाद अब राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,018 हो गई है 7:58 pm (IST) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक उच्चस्तरीय बैठक की है. बैठक के बाद उन्होंने प्रवासी श्रमिक और मजदूर जो क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे हैं उनसे जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्हें सरकार के निर्णय के अनुरूप मजदूरों के यात्रा किराए में खर्च हुई राशि और ₹500 या न्यूनतम ₹1000 उनके खाते में स्थानांतरित करने के लिए अग्रिम तैयारी करने को कहा है. साथ ही यह भी कहा गया है कि स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से बाहर से प्रवासी मजदूरों को जल्द से जल्द लाने की व्यवस्था की जाए. सीएम नीतीश ने कहा कि बहुत सारे लोग उन्हीं जगहों से आ रहे हैं जहां कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है इसलिए प्रवासी मजदूरों को लाने में और विलंब होने से संक्रमण का खतरा और बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि समुचित व्यवस्था रखें आने वाले प्रवासी मजदूरों में अनुशासन बनाए रखें 7:39 pm (IST) बिहार पुलिस ने शुक्रवार को लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में कुल 44 लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा कुल 14 FIR भी दर्ज किए हैं. साथ ही पुलिस ने 1,078 वाहन भी जब्त किए हैं. पुलिस ने जुर्माने के रूप में इनसे 32 लाख 10 हजार 950 रुपए रुपये वसूले हैं. ADG पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि बीते 50 दिन की लॉकडाउन अवधि के दौरान पुलिस ने कुल 2,183 लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही कुल 2,047 FIR दर्ज किए हैं. इसके अलावा 70 हजार 203 वाहनों को भी जब्त किया है. जिनसे जुर्माने की राशि के रूप में 16 करोड़ 25 लाख 8 हजार 136 रुपये वसूल किए गए हैं. 5:26 pm (IST) बिहार में शुक्रवार को दो और नए मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है. वैशाली जिले के जंदाहा और वैशाली में ये नए मरीज मिले हैं. इसके बाद राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,012 हो गई है 3:27 pm (IST) पटना. बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा लगातार जारी है. शुक्रवार की दोपहर बिहार में कोरोना के पांच नए केस मिले. इसके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर 1010 हो गई है. पांच नए केस में चार सीवान का जबकि एक नवादा से है. ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो अभी तक बिहार में 418 मरीज इस बीमारी से जंग जीत चुके हैं. 1:33 pm (IST) बक्सर. 12 पेटी शराब बरामद. तस्कर गाड़ी छोड़कर भागे. उत्पाद विभाग ने मौके से कार को किया बरामद. औधोगिक थाना के परसिया गांव में की कार्रवाई 1:32 pm (IST) मोतिहारी. सीएसपी से 83 हजार रु की लूट. दो बाइक पर सवार चार अपराधियों ने दिया घटना को दिया अंजाम. संचालक की पिटाई करने के बाद दिया घटना को अंजाम. घोड़ासहन के भेलवा बाजार की घटना 1:05 pm (IST) मोतिहारी. सुगौली स्टेशन पर डेढ़ घंटे तक रुकी रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन. ट्रेन से उतरकर यात्री करते रहे खरीददारी. आमलोगों में दहशत. कन्याकुमारी से बेतिया जा रही थी ट्रेन 12:55 pm (IST) गोपालगंज. घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खबर. अब गोपालगंज से ट्रेन से भेजे जाएंगे गृह जिले. डीएम ने जलालपुर रेलवे स्टेशन का लिया जायजा. रेल डीआरएम के साथ की बैठक. कल सुबह 9 बजे और शाम 4 बजे कई जिलों के लिए खुलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन. बिहार की सीमा में आने वाले हजारों मजदूरों को मिलेगी सहूलियत

पटना. कोरोना काल के बीच प्रवासी मज़दूरों के बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है. 4 मई से अब तक 301 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें बिहार के लिए चलाई गई हैं जिनसे अब तक 3 लाख 75 हज़ार दूसरे राज्यों में काम करने वाले श्रमिक अब तक बिहार आ चुके हैं. इसी कड़ी में आज यानी रविवार को भी 38 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रवासी मज़दूरों को लेकर बिहार पहुंच रही हैं. इन 38 ट्रेनों से 50 हज़ार के क़रीब प्रवासी मज़दूर बिहार पहुंचेंगे.



आज बिहार आने वाली ट्रेनों की पूरी लिस्ट



1. Bengaluru to Barauni at 1000 hrs.

2. Bengaluru to Bhagalpur at 0930 hrs.

3. Kolhapur to Biharsharif at 0625 hrs.

4. Bengaluru to Danapur at 0700 hrs.

5. CSMT (Mumbai) to Barauni at 0005 hrs.

6. Chennai to Biharsharif at 0845 hrs.

7. Mangalore to Araria at 1505 hrs.

8. Lingampalli to Bhagalpur at 0600 hrs.

9. Bandra to Darbhanga at 0100 hrs.

10. Bhusawal to Saharsa at 1645 hrs.

11. Jalalpur to Araria at 2300 hrs

12. Jalandhar to Bettiah at 0740 hrs.

13. Amritsar to Muzaffarpur at 1910 hrs

14. Jalandhar to Purnia at 1805 hrs

15. Dankaur to Siwan at 0730 hrs

16. Dadri to Sasaram at 0730 hrs.

17. Chandigarh to Saharsa at 1400 hrs.

18. Lingampalli to Sitamarhi at 1000 hrs.

20. Dankaur to Buxar at 0500 hrs.

21. Karmnasa to Araria at 0800 hrs.

22. Nambur to Bettiah at 1500 hrs.

23. Surat to Ara at 0515 hrs.

24. Dadri to Anugrah Narayan Road at 0500 hrs.

25. Ludhiana to Darbhanga at 1000 hrs.

26. Panipat to Gaya at 1040 hrs.

27. Saharanpur to Katihar at 1200 hrs.

28. Patiala to Chhapra at 1140 hrs.

29. Gurgaon to Darbhanga at 0945 hrs.

30. Surat to Madhubani at 0800 hrs.

31. Jamnagar to Danapur at 1620 hrs.

32. Rajkot to Chhapra at 1400 hrs.

33. Anand Vihar Terminal to Muzaffarpur at 1415 hrs.

34. Anand Vihar Terminal to Patna at 0730 hrs.

35. Panipat to Barauni at 0815 hrs.

36. Bharuch to Motihari at 1355 hrs.

37. Ghaziabad to Araria at 1715 hrs.

38. Jalalpur to Madhubani at 2230 hrs.

-मज़दूरों के लौटने से बिहार में गहराया कोरोना संकट।



बाहर से आ रहे मज़दूरों के कारण बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों के आंकड़ों में भारी इज़ाफ़ा हुआ है. 4 मई जबसे मज़दूरों को बिहार लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलनी शुरु हुई है तबसे आजतक बिहार में लगभग 613 कोरोना पोसिटिव मरीज़ मिलें है जिसमें लगभग 600 बाहर से आने वाले मज़दूर हैं. इतना ही नहीं ये हाल तब है जब मज़दूरों के कोरोना जांच के लिए रेंडम सेम्पल कलेक्शन किया जा रहा है, ऐसे में सरकार के सामने बिहार आ चुके लाखों मज़दूरों का कोरोना टेस्ट कराना एक बड़ी चुनौती बन गई है.



छिपकर आने वाले मज़दूर बने सरकार के लीए सिरदर्द



ट्रेनों से जो मज़दूर आ रहे हैं सरकार उनकी स्क्रीनिंग के साथ साथ उन्हें कोरेंटाइन सेंटर मे रख रही है लेकिन मुश्किल ऐसे मज़दूरों के कारण ज़्यादा बढ़ गई जो मज़दूर छिपकर पैदल या ट्रकों और गाड़ियों में बैठकर आ रहे हैं, ऐसे मज़दूरों की तादाद भी काफ़ी है यही वजह है की सरकार इसे लेकर अब गम्भीर हो रही है. शनिवार को मुख्यमंत्री ने इसपर अपने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और खुद मुख्यमंत्री ने बयान जारी कर कहा की ऐसे मज़दूर जो अपने साधनों या पैदल चलकर बिहार आ रहे हैं वो अपनी जानकारी थाने को दे साथ हीं उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है की ऐसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने की व्यवस्था करें.