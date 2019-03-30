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Bihar Intermediate Board/BSEB 12th Result 2019: बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे दोपहर 2:30 बजे जारी होंगे
BSEB 12th Result 2019: बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट २०१९ (Bihar Board 12th Result 2019) का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा. आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट एक साथ जारी होंगे.
हाइलाइट्स
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) थोड़ी देर में इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 (Bihar Board 12th Result 2019) के रिजल्ट की घोषणा करेगा. आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट एक साथ जारी होंगे. बिहार बोर्ड इंटर मूल्यांकन दो मार्च से शुरू हुआ था. पहली बार मार्च में नतीजे जारी हो रहे हैं. नतीजे दोपहर 2:30 बजे जारी होंगे. बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर और शिक्षा विभाग के अपर सचिव आरके महाजन रिजल्ट को बोर्ड की वेबसाइट bsebinteredu.in, bsebbihar.com और biharboardonline.bihar.gov.in पर जारी करेंगे. स्टूडेंट न्यूज18 हिंदी की वेबसाइट NEWS18 बिहार के पेज पर रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट देख सकेंगे.
https://hindi.news18.com/education-board-result/bseb-12th-result-2019-bihar-intermediate-board-exam-results.html
बिहार बोर्ड इंटर के नतीजे / BSEB 12 Board Result News18 पर देखने के लिए यहां क्लिक करें
https://hindi.news18.com/education-board-result/bseb-12th-result-2019-bihar-intermediate-board-exam-results.html
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