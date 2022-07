जयपुर के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा था मरगूब उर्फ ताहिर, कोड वर्ड में करता था चैट, डिकोड करने में लगी NIA

हाइलाइट्स चार राज्यों की ATS के साथ IB, NIA और RAW कर रही जांच IT एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत FIR करने की तैयारी जयपुर के व्हाट्सएप ग्रुप से कोड वर्ड में चैट के मिले सबूत

पटना. फुलवारी शरीफ व पटना टेरर मॉड्यूल के साजिशकर्ता मरगूब उर्फ ताहिर 48 घंटे के रिमांड पर है. आज शाम को यह मियाद पूरी हो जाएगी. इस दौरान पटना पुलिस के अलावा ATS, NIA और IB ताहिर से पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसियों के लंबे सवालों से ताहिर को गुजरना पड़ रहा है. बता दें कि गजवा-ए-हिन्द साजिश के मामले में गिरफ्तार मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर को बिहार ATS की टीम ने फुलवारी शरीफ से पकड़ा था. उस दौरान जो सबूत मिले थे वो अब और पुख्ता हो गए हैं.

मिली जानकारी के अनुसार ताहिर से पटना पुलिस के SSP मानवजीत सिंह ढ़िल्लों, सिटी एसपी वेस्ट राजेश कुमार और फुलवारी शरीफ के ASP मनीष कुमार ने गहराई से पूछताछ की है. इनके अलावा बिहार ATS और सेंट्रल एजेंसियों में NIA और IB के अधिकारी भी अलग अलग राउंड में कई सवाल पूछ चुके हैं. इस बारे में जब ASP मनीष कुमार से बात की गई तो उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया पर इतना जरूर कहा कि जो सबूत मिले थे वो और पुख्ता हो गए हैं. इसे एनआइए डिकोड करने में जुटी है.

सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार, ताहिर अलग-अलग ऐप और सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तान के साथ कई इस्लामिक देशों के लोगों से जुड़ा हुआ था. इनके कई ग्रुप थे. इसके मोबाइल से बातचीत के कई चैट मिले हैं. सूत्रों के अनुसार बरामद चैट कोर्ड वर्ड में है जिसे NIA की टीम डिकोड करने में जुटी है. संभावना है कि डिकोड करने के बाद कई और अहम जानकारियां जांच एजेंसियों के हाथ लग सकती है.

जयपुर के ग्रुप से भी जुड़ा है ताहिर

ATS सूत्रों के अनुसार ताहिर से कई सवाल अब तक की पूछताछ में पूछे गए हैं. उससे यह भी पूछा गया है कि गजवा ए हिन्द ग्रुप का मुख्य हैंडलर कौन है? इस ग्रुप को कहां से ऑपरेट किया जा रहा है? पूछताछ में उसने एक बात कबूल की है कि देश के अलग-अलग शहरों से एक्टिव कट्टरपंथियों की तरफ से ऑपरेट किए जा रहे व्हाट्सएप ग्रुप से वो जुड़ा था. सोशल मीडिया पर वो खुद भी लंबे वक्त से एक्टिव है. इसी में एक व्हाट्सएप ग्रुप जयपुर से ऑपरेट होता है जिसमें ताहिर जुड़ा हुआ है. मिली जानकारी के अनुसार, जांच एजेंसियों ने ताहिर से यह सवाल पूछा है कि वो आतंकी मॉड्यूल मे कैसे शामिल हुआ? इस सवाल का जवाब उसने क्या दिया है इस बारे में अभी बताया नहीं गया है.

बिहार आतंकी मॉड्यूल पर बड़ी बैठक

मरगूब अहमद उर्फ दानिश उर्फ ताहिर को लेकर अब तक जो सबूत मिले हैं, उसके बाद से जांच एजेंसियों में खलबली मची हुई है. बिहार ATS की टीम मिले सबूतों को लगातार खंगाल रही है. इस मामले को लेकर बुधवार को बिहार पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई. इस मीटिंग में कुल चार राज्यों की ATS की टीम शामिल हुई थी. इनमें महराष्ट्र ATS तेलंगाना ATS और UP ATS के अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे. वहीं सेंट्रल जांच एजेंसी NIA खुफिया एजेंसी IB और RAW की टीम भी इस मीटिंग में शामिल हुई थी. काफी देर तक चली इस मीटिंग में ताहिर और गजवा ए हिन्द को लेकर मिले महत्वपूर्ण जानकारियों को शेयर किया गया.

IT एक्ट के तहत एफआईआर की तैयारी

इस बीच जानकारी मिली है कि PFI और SDPI से जुड़े फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में अरमान मलिक और अतहर परवेज के विरुद्ध दर्ज FIR में IT ACT की धारा जोड़ने की तैयारी की जा रही है. गिरफ्तारी के दौरान इन लोगों के पास से बरामद आपत्तिजनक सामानों में मोबाइल मैसेज चैट को बिना IT ACT के कोर्ट में नहीं रखा जा सकता. ऐसे में इसी बात को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसियों ने IT ACT जोड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसियों ने पटना पुलिस को सलाह दी है. बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप मैसेज और मोबाइल से हुई बातचीत की जांच के लिए पटना पुलिस साइबर विशेषज्ञों की सहायता ले सकती है. इसके लिए पुलिस जल्द ही कोर्ट से अनुमति मांगेगी.

