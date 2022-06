पटना एम्स को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का तोहफ़ा, बनेगा मेडिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक

पटना. बिहार दौरे पर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने पटना एम्स (Patna AIIMS) को नई सौगात दी है. रविवार को उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफास्ट्रकचर मिशन के तहत एम्स पटना मेडिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का शिलान्यास किया. साथ ही उन्होंने आवासीय परिसर और शैक्षणिक खंड का भी शिलान्यास किया. इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने सभागार एम्स पटना का भी लोकार्पण किया. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पटना एम्स ने व्यवस्थित ढंग से कार्य शुरू कर दिया है. आने वाले दिनों में बिहार के किसी भी मरीज को इलाज के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता न हो इसके लिए सभी जरूरी मेडिकल डिवाइस और आधुनिक मशीन उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि बिहार के मरीजों को अब उनके ही राज्य में समुचित इलाज मिल सकेगा. स्वास्थ्य मंत्री ने दरभंगा एम्स को भी जल्द शुरू करने की बात कही.

वहीं, इस अवसर पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि जल्द ही पटना एम्स को 25 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर यह पटना एम्स के विस्तार के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है. उन्होंने मरीजों के परिजनों की सहूलियत के लिए उनके रहने के लिए एक परिसर भी बनाने की बात कही.

Inaugurating state-of-the-art auditorium and laying foundation stone for various facilities at the AIIMS Patna, Bihar https://t.co/28fKdgT4U9

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) June 5, 2022