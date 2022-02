पंजाब के CM चन्नी की 'भैया' टिप्पणी से CM नीतीश के मंत्री नाराज़, कहा- UP-बिहार वालों का किया अपमान

पटना. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) के दिए एक बयान से बिहार की राजनीति अचानक गर्मा गई है. बुधवार को संत रविदास जयंती (Ravidas jayanti) के अवसर पर वाराणसी (Varanasi) पहुंचे चन्नी ने यहां अपने संबोधन में मंच से यूपी-बिहार के लोगों पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी. चन्नी ने दोनों राज्यों के निवासियों को ‘भैया’ (प्रवासियों) कह कर संबोधित किया. चन्नी की विवादास्पद टिप्पणी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

सूचना और जनसंपर्क विभाग मंत्री संजय कुमार झा ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की निंदा करते हुए कई ट्वीट किए. उन्होंने पंजाब को समृद्ध बनाने में बिहार के प्रवासियों की भूमिका की याद दिलाई और कहा कि इस राज्य (बिहार) में सिखों के विभिन्न तीर्थ स्थल हैं, जिनमें तख्त हरमंदिर पटना साहिब शामिल है.

SHAMEFUL

It’s abhorring to see the way Punjab CM Shri @CHARANJITCHANNI has denigrated & mocked the hardworking people of Bihar and UP. And the glee with which Smt @priyankagandhi is endorsing CM’s statement. We very strongly condemn this and ask an apology from @INCIndia. pic.twitter.com/1d0jc2c4FS

