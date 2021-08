बिहार का मौसम: 12 जिलों में भारी बारिश के पूर्वानुमान के साथ रेड अलर्ट, 15 अगस्त तक बरसते रहेंगे बदरा

पटना. बिहार में 15 अगस्त तक लगातार बारिश (Monsoon Rain in Bihar) होने का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए बिहार के 12 जिलों में रेड अलर्ट (Red Alert in 12 Districts of Bihar) जारी किया है. यहां मूसलाधार बारिश होने की बात कही गई है. साथ ही कई क्षेत्रों में वज्रपात (Thunderstorm) की आशंका भी जताई गई है. मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुुंगेर और खगड़िया में रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं, 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहां मध्यम बारिश के आसार हैं. शेष जिलों में सामान्य से बेहतर बारिश होगी. पटना में कुछ इलाकों में मध्यम बारिश का अनुमान है. इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवा भी चल सकती है.

बता दें कि गुरुवार को 20 जिलों में भारी बारिश हुई. प्रदेश में अब तक 741.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है. आईएमडी मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. दरअसल, जुलाई के पहले पखवाड़े में कम बारिश हुई थी, लेकिन दूसरे पखवाड़े के बाद से ही बिहार में मानसून दोबारा सक्रिय हो गया. मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त तक पूरे बिहार में अच्छी बारिश होगी.

मौसम विभाग द्वारा राज्य के अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने 72 घंटे के लिए बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है. आईएमडी की जानकारी के मुताबिक आगामी तीन दिनों तक मानसून सक्रिय बना रहेगा. मानसून उत्तर-मध्य, उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व बिहार के जिलों में खासतौर पर सक्रिय रहेगा.

उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल के साथ बिहार में लगातार हो रही बारिश से गंगा समेत कोसी, कमला बलान, बागमती व अधवारा समूह की नदियों के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की सात टीमों की तैनाती कर दी है. वहीं, भोजपुर, मुंगेर, बख्तियारपुर सहित अन्य इलाकों में तैनात टीमों को 24 घंटे सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है.