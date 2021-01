New Year 2021: 'शीघ्र ही सकारात्मक परिवर्तन होंगे', IPS अधिकारी का फेसबुक पोस्ट हो रहा वायरल

वर्ष 2020 पूरी दुनिया के लिए दुख भरा रहा, लेकिन अब नए वर्ष 2021 की शुरुआत लोग नए संकल्प के साथ कर रहे हैं. नए वर्ष में हमें अपने खुद की सेहत के साथ ही देश-समाज के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है. अपनी इसी भावना का इजहार वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव ने वर्ष 2020 की अंतिम संध्या पर ऑफिस से घर जाते वक्त की है. उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट में नए वर्ष में सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद जताई है.विकास वैभव ने अपने पोस्ट में लिखा, अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं! आज पटना स्थित कार्यालय से जब घर की ओर निकल रहा हूं. यात्री मन 2021 के प्रति अत्यंत आशान्वित है! आशा है कि शीघ्र ही सकारात्मक परिवर्तन होंगे तथा जिन परिस्थितियों ने 2020 में व्याकुलता की प्रवृत्तियों को जन्म दिया, उनका नाश होगा ! परिवर्तन रीत है !बता दें कि विकास वैभव अपने प्रशासनिक नेतृत्व व अपनी काबिलियत के लिए चर्चा में बने रहते हैं. इसके साथ ही वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. बता दें विकास वैभव ने साल 2013 में अपना ब्लॉग Silent Pages : Travels in the Historical Land of India' की शुरुआत की थी जो आजकल इतिहास के छात्रों के बुहत काम आ रहा है.विकास वैभव ने खुद का एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है. जिसे 2 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. छात्र उन्हें 'गुरु कॉप' के नाम से बुलाते हैं. उनके चैनल का नाम 'vikas vaibhav, IPS' है. विकास वैभव ने अपने कार्यकाल के दौरान बड़े-बड़े माफिया डॉन, नेता अनंत सिंह समेत कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की हैं. इसी के साथ उन्होंने मुश्किल से मुश्किल केस को सुलझाया है.गौरतलब है कि विकास वैभव 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं. वह इस समय पुलिस हेडक्वार्टर, बिहार में तैनात हैं. इसके अलावा हमेशा से ही एक सख्त पुलिस वाले के रुप में जाने जाते हैं वह नेशनल इन्वेस्ट‍िगेशन एजेंसी (NIA) में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं.