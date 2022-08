आरजेडी के राज्‍यसभा सदस्‍य मनोज झा ने कहा कि यह सिर्फ 2 लोगों का शपथ ग्रहण समारोह नहीं है, बल्कि पूरे बिहार का समारोह है. आज इतिहास ने नया मोड़ लिया है.

Nitish Kumar to take oath as Bihar CM at Raj Bhawan in Patna, shortly

This is not the oath-taking ceremony of just two persons, but of Bihar. History has taken a new turn today: RJD MP Manoj Kumar Jha pic.twitter.com/Uif0n6Qt17

— ANI (@ANI) August 10, 2022