Darbhanga Blast News: सलीम, कफील, इमरान, नासिर की पटना NIA कोर्ट में पेशी आज, मांगी जाएगी रिमांड

दरभंगा ब्लास्ट से जुड़े चार आतंकियों की पटना NIA कोर्ट में पेशी.

पटना. दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में अब तक कई अहम गिरफ्तारियां हो चुकी है. गिरफ्तार संदिग्‍ध आतंकियों में से तीन से NIA ने पिछले लगभग एक हफ्ते के दौरान दिल्ली में लंबी पूछताछ की है. पूछताछ के बाद NIA टीम कफील, इमरान और नासिर को गुरुवार की शाम पटना लेकर आ गई थी. इन सभी को ATS की कड़ी सुरक्षा के बीच पटना स्थित ATS मुख्यालय में रखा गया है. रिमांड अवधि पूरा होने के कारण शुक्रवार को इन तीनों आतंकियों के साथ इन लोगों के आका सलीम को भी पटना स्थित NIA कोर्ट में पेश किया जाएगा. बता दें कि पटना सिविल कोर्ट ने इन्हें 9 जुलाई तक रिमांड पर रखने का निर्देश दिया था, जिसके बाद NIA नासिर, इमरान और कफील को पूछताछ के लिए अपने साथ दिल्ली ले गई थी.



NIA के अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार दोपहर में इन सभी को ATS की कड़ी सुरक्षा के बीच NIA कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से एक बार फिर से इनकी रिमांड मांगी जाएगी. अगर सलीम की तबीयत पूरी तरह ठीक रही तो उसे भी रिमांड पर देने की मांग NIA कोर्ट से की जाएगी.



गौरतलब है कि NIA ने नासिर मलिक और इमरान मलिक को हैदराबाद से बीते 30 जून को गिरफ्तार किया था. इसके बाद दोनों को NIA कोर्ट में पेश किए जाने के बाद सात दिन के रिमांड पर भेजा गया था. गिरफ्तार दोनों आतंकी सगे भाई बताए जाते हैं. वे पूर्व में सिमी के लिए काम कर चुके हैं. इसके लिए करोड़ों की फंडिंग ISI और लश्कर के द्वारा की गई थी. इस मामले में शामली के कुछ नामी लेडीज सूट कारोबारी NIA के रडार पर हैं.



NIA ने UP ATS के सहयोग से सलीम और कफील को UP के शामली से 2 जून को गिरफ्तार किया था और तीन को पटना NIA कोर्ट में पेश किया था. इसके बाद NIA ने कफील को रिमांड पर देने की मांग कोर्ट से की थी. कोर्ट ने कफील को 6 दिनों के लिए NIA को रिमांड पर दे दिया था और सलीम को 6 दिनों की न्याययिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया था.



बता दें कि 17 जून को दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन से पार्सल उतारने के क्रम में ब्लास्ट हो गया था. इसके बाद से ही हमले के आतंकी कनेक्शन खंगाले जाने लगे थे. अब तक इस मामले में UP ATS ने शामली से सलीम और कफील नामक दो संदिग्ध को गिरफ्तार किया था. वहीं, ISI के लिए काम करने वाले नासिर और इमरान को तेलंगाना ATS ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. फिलहाल NIA इस पूरे मामले की जांच कर रही है.