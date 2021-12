Patna: लालू यादव के करीबी RJD नेता शिवानंद तिवारी को फोन पर मिली गाली और धमकी

पटना. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav) के करीबी और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी (Shivanand Tiwari) को फोन पर कथित तौर पर गाली और धमकी देने का मामला सामने आया है. धमकी देने वाला अज्ञात शख्स गाय के संबंध में वीर सावरकर (Veer Savarkar) के विचारों को लेकर शिवानंद तिवारी की टिप्पणी से नाराज था. बता दें कि शिवानंद तिवारी ने सावरकर के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) परिवार की श्रद्धा में निहित अंतर्विरोध को रेखांकित किया था, जिनके विचार गाय के बारे में हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ थे. दो मिनट से भी कम समय के वीडियो फुटेज में शिवानंद तिवारी ने गाय को लेकर सावरकर के अलग विचार पर टिप्पणी की थी.

धमकी भरे इस फोन कॉल के बाद आरजेडी नेता ने मीडिया के साथ उस प्रतिक्रिया को साझा किया, जो उन्होंने वॉट्सएप पर व्यक्ति को एक संदेश के माध्यम से भेजी थी. तिवारी ने कहा कि व्यक्ति के बातचीत के लहजे से ऐसा लग रहा था कि वो दिल्ली, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है. उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है. यह अलग बात है. लेकिन मेरा अनुभव समाज को सांप्रदायिक रंग देने के खतरों की याद दिलाता है.

#WATCH| Veer Savarkar questioned how can an animal be a mother or father of a human being… calling cow the mother of human beings is an insult to human race. Savarkar used ‘Hindutva’ term 1st time in 1923 &said that Hindu & ‘Hindutva’ are different things: Shivanand Tiwari, RJD https://t.co/CyRU74B1qR pic.twitter.com/8PrtYXAWys

— ANI (@ANI) December 26, 2021