पटना. बिहार विधानसभा से बड़ी खबर सामने आ रही है. प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्‍यवस्‍था का मसला गुरुवार को विधानसभा में उठा. भाकपा-माले ने इसको लेकर तीखा विरोध किया. CPI(ML) के विधायक इस कदर उग्र हो गए कि मार्शल को बुलाना पड़ा. मार्शल ने CPI(ML) के उन 8 विधायकों को सदन से उठाकर बाहर किया जो शांत रहने के निर्देश के बावजूद हंगामा कर रहे थे. विधायकों का विरोध इस कदर बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही को सुचारू तरीके से चलाना मुश्किल हो गया. इसके बाद मार्शल को उग्र सदस्‍यों को विधानसभा से बाहर निकालने का आदेश दिया गया. सदन में व्‍यवस्‍था को बनाए रखने के लिए तैनात मार्शल तत्‍काल एक्‍शन में आ गए और उत्‍तेजित सदस्‍यों को टांग कर सदन से बाहर कर दिया. इस दौरान सदस्‍स्‍य लगातार नारेबाजी कर रहे थे.

इन दिनों बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. वहीं, प्रदेश की राजधानी समेत अन्‍य हिस्‍सों में आपराधिक वारदात की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी भाकपा-माले के सदस्‍यों ने इस मुद्दे को उठाया. कुछ ही देर में पार्टी के सदस्‍यों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया. सदन में अचानक से हंगामा होने लगा. ऐसे में विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू तरीके से चलाना कठिन हो गया. विपक्षी सदस्‍यों को बार-बार शांत रहने का निर्देश दिया गया, लेकिन वे नहीं माने. अंतत: उन्‍हें सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया गया. एक्‍शन में आए मार्शल ने तत्‍काल हंगाम कर रहे सदस्‍यों को बलपूर्वक सदन से बाहर निकाला.

#WATCH | Patna: Marshals of Bihar Legislative Assembly carry CPI(ML) MLAs out of the House after they created a ruckus in the House over the law and order situation in the state. A total of eight such MLAs were carried out of the House. pic.twitter.com/wffbggTUIA

— ANI (@ANI) March 31, 2022