बिहार में दूसरी बार 'तेजस्वी भव:', क्रिकेट की पिच से सियासत के सफ़र तक लालू के 'लाल' का कमाल

पटना. बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ फिर से सरकार बना लिया है. बुधवार को नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने जहां आठवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली वहीं, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav) के बेटे तेजस्वी यादव ने दूसरी बार उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है. शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया. बता दें कि वर्ष 2015 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई थी.

32 वर्षीय तेजस्वी यादव की प्रारंभिक शिक्षा पटना से हुई है. इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए. यहां उन्होंने क्रिकेट में भी अपने हाथ दिखाए. वर्ष 2008 में वो आईपीएल की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्‍सा बने. हालांकि, उन्‍हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. इसके बाद तेजस्वी ने वर्ष 2010 में राजनीति में कदम रखा. तेजस्वी यादव ने पांच साल तक बिहार में पिता लालू यादव के लिए चुनाव प्रचार किया.

#WATCH Bihar CM Nitish Kumar and Deputy CM Tejashwi Yadav greet each other after the oath-taking ceremony, in Patna pic.twitter.com/fUlTz9nGHS

— ANI (@ANI) August 10, 2022