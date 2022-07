संडे की मस्ती करते हुए तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर खेला क्रिकेट, लगाए लंबे-लंबे शॉट, देखें Video

पटना. बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को क्रिकेट से खास लगाव है. राजनीति में आने से पहले तेजस्वी क्रिकेटर थे. रविवार को तेजस्वी अपने उसी पुराने अंदाज में दिखे. संडे की मस्ती करते हुए वो अपने आवास में क्रिकेट (Cricket) खेलते दिखे. तेजस्वी ने खुद अपने सोशल मीडिया (फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल) पर क्रिकेट खेलते हुए वीडियो शेयर किया. वीडियो में तेजस्वी बेफिक्र अंदाज में बैटिंग और बॉलिंग करते दिख रहे हैं. तेजस्वी को राजनीति से अलग यूं क्रिकेट खेलता देख सोशल मीडिया (Social Media) यूजर्स ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के द्वारा पिछले दिनों उन्हें वजन कम करने की दी गई सलाह का असर बताया.

तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा, ‘जिंदगी हो या खेल, जीतने के लिए हमेशा खेलना चाहिए. जितना अधिक आप दिमाग में योजना बनाते हैं, उतना ही अच्छा आप मैदान में प्रदर्शन करते है. लंबे समय बाद बल्ले और गेंद पर हाथ आजमाया. यह तब और अधिक संतोषजनक हो जाता है, जब ड्राइवर, रसोइया, सफाईकर्मी, माली और देखभाल करने वाले सभी महत्वपूर्ण सहयोगी मैदान में आपके साथी खिलाड़ी हों.’

टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने तेजस्वी वीडियो में गेंदबाजी और बल्लेबाजी में संतुलन बनाते दिख रहे हैं.

Life or game, one should always play to win. The more you plan in head, the more you perform on field.

Pleasure to try hands on bat & ball after ages. It becomes more satisfying when driver, cook, sweeper, gardener & care takers are your playmates and keen to hit & bowl you out. pic.twitter.com/ChvK9evzi2

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) July 17, 2022