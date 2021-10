Video: आसमान छूती महंगाई पर बोले लालू यादव- करुआ तेल के बिना कैसे बनेगी तरकारी?

पटना. राष्‍ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू यादव ने महंगाई को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है. खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि पर लालू यादव ने कहा कि हर सामान की कीमत में आग लगी हुई है. उन्‍होंने कहा कि घी से महंगा डीजल हो गया है. खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत पर उन्‍होंने कहा कि करुआ तेल (सरसों का तेल) के बिना लोग तरकारी कैसे बनाएंगे? राजद प्रमुख ने कहा कि डीजल की कीमत में वृद्धि असर अन्‍य चीजों पर पड़ रहा है. उन्‍होंने कहा कि डीजल, पेट्रोल समेत अन्‍य सामान की कीमत में आग लगी हुई है. डीजल महंगी होने के कारण ट्रक से ढुलाई में ज्‍यादा खर्च हो रहा है.

बढ़ती महंगाई के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. खासकर ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने रसोई घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है. सरसों का तेल खुदरा में प्रति लीटर 200 रुपये से ज्‍यादा हो चुका है. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अत्‍यधिक वृद्धि होने से इसका असर सामान की ढुलाई पर भी पड़ रहा है. राजद अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इसी बढ़ती महंगाई पर हमला बोला है.

#WATCH | “…Fuel prices are soaring, diesel is costing more than ghee…how will people make cook without kadwa tel (mustard oil),” says RJD chief Lalu Prasad Yadav pic.twitter.com/3dfU0SxkFg

— ANI (@ANI) October 26, 2021