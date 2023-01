पटना. बिहार में NDA गठबंधन से अलग होने के बाद से प्रदेश के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ पर हमलावर रहे हैं. वह संघ पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं चूक रहे हैं. सीएम नीतीश ने एक बार फिर से आरएसएस पर हमला बोला है. नीतीश कुमार ने आजादी के आंदोलन के बहाने पर भाजपा और संघ पर तंज कसा है. एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आरएसएस का स्‍वतंत्रता की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा है. उन्‍होंने आगे कहा कि हमने ‘देश के नए राष्‍ट्रपिता’ की टिप्‍पणी के बारे में पढ़ा. नए भारत के नए पिता की बात हो रही है, लेकिन उन्‍होंने देश के लिए क्‍या किया है? बता दें कि बिहार में एनडीए से नाता तोड़ने के बाद से ही नीतीश कुमार बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर हैं. वह कई मौकों पर आरएसएस पर प्रत्‍यक्ष तौर पर तंज कस चुके हैं.

मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, ‘उनका आजादी की लड़ाई से कुछ भी लेनादेना नहीं है. आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा है. हमने देश के नए राष्‍ट्रपिता की टिप्‍पणी के बारे में पढ़ा…नए भारत के नए पिता ने राष्‍ट्र के लिए क्‍या किया है? आजकल चारों तरफ मॉडर्न इंडिया की बात हो रही है. मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किया ही क्या है? देश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने कुछ किया है? वे नई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं.’ CM नीतीश ने आगे कहा कि क्‍या देश आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है? नीतीश कुमार के अनुसार, सिर्फ प्रचार हुआ है.

#WATCH | They had nothing to do with the fight for Independence. RSS didn't have any contribution towards the fight for Independence…we read about the remark of 'New father of nation'…what has the 'new father' of 'new India' done for nation?: Bihar CM Nitish Kumar

