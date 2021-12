Bihar: 15 दिन के अंदर ही पति ने की दूसरी शादी, बाहरवाली के प्यार में घरवाली को छोड़ा

पूर्णिया. बिहार के पूर्णिया जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने महज 15 दिन के अंदर दो-दो शादी (Two Marriages) की. दरअसल पति अपनी प्रेमिका के प्यार में इस कदर दीवाना था कि उसने अपनी पहली पत्नी (First Wife) को शादी के 15 दिन बाद ही छोड़कर दूसरी लड़की से शादी (Second Marriage) कर ली. दरअसल पूर्णिया के बायसी में पहली पत्नी के हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी कि एक पति ने दूसरी शादी रचा ली. अब यह मामला थाने तक पहुंच गया है. इस मामले में पीड़िता इसरती बेगम का आरोप है कि उसने 10 दिसंबर को मड़वा निवासी मोहम्मद हजरूल आलम के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादी की थी. इसके बाद उसका बारसोई में शपथ पत्र (Affidavit) भी बनवा लिया था. शादी से लेकर शपथ पत्र सारा कागजात उनके पास है. लेकिन, पति मजरूल ने परिजनों के कहने पर 24 दिसंबर को फिर दूसरी लड़की के साथ दूसरी शादी रचा ली.

इधर आवेदन मिलते हैं बायसी थाना प्रभारी ने पति हजरूल को हिरासत में ले लिया. थानाप्रभारी सुनील कुमार सुमन ने बताया कि पति का कहना है कि वह दोनों पत्नियों को रखने के लिए तैयार है. हालांकि इस मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

न्याय के लिए दर-दर भटक रही पीड़िता

बाहर वाली के चक्कर में पति ने जब दूसरी शादी रचाई तो अब पहली पत्नी परेशान होकर न्याय के लिए गुहार लगा रही है. पीड़िता अपनी मां के साथ थाने में पहुंचकर इस मामले में न्याय की मांग कर रही है. पत्नी को उम्मीद है कि उसका पति वापस उसके पास आकर रहेगा.

दोनों को साथ रखने के लिए तैयार पति

इधर प्रेमिका के प्यार में पागल पति हजरूल का कहना है कि वह इस लायक है कि वह दोनों पत्नियों को साथ रख सकता है. वह अपने सामर्थ्य के अनुसार दोनों को अपने साथ रखने के लिए तैयार है. हालांकि पीड़िता इस मामले में पुलिस न्याय की मांग कर रही. पुलिस का भी कहना है कि इस मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

