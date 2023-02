बिहार के लाल अमरजीत का जलवा, फिल्म स्टार मांगते हैं इस Bihari Boy का फोन नंबर, सोनू सूद ने भी दिया बड़ा ऑफर

समस्तीपुर/पटना. आज के जमाने में सोशल मीडिया (Social Media) एक ऐसी जादू की छड़ी है जो रातोंरात किसी को स्टार बना देती है. ऐसा एक बार फिर देखने को मिला है, जब बिहार के एक लाल ने अपनी गायन प्रतिभा से बॉलीवुड स्टारों (Bollywood Stars) को सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करने के लिए बाध्य कर दिया. दरअसल इन दिनों बिहार के समस्तीपुर (Samastipur) के शाहपुर पटोरी के बहुआ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में समस्तीपुर के अमरजीत जयकर (Amarjeet Jaikar) नाम के एक देसी छोड़े ने गाना गाया है, जिसे अब हर कोई पसंद कर रहा है. आलम यह है कि अमरजीत जयकर सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं.

बता दें, अमरजीत ने ब्रश करते हुए बड़ी सादगी के साथ ‘दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे’ (Dil de diya hai jaan tumhe denge) गाना गाकर वीडियो बनाया था. अब उनकी गायकी और उनकी आवाज के करोड़ों लोग कायल हो चुके हैं. बड़े से बड़े लोग उनके इस वीडियो को शेयर कर के तारीफ कर रहे हैं. साथ ही उनका पता और नंबर मांग रहे हैं. अमरजीत जयकर के इस वीडियो को अभिनेत्री नीतू चंद्रा (Nitu Chandra Srivastava) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 21 फरवरी को शेयर किया था. उन्होंने लिखा था- ये कौन है? इनका नंबर दे दो कोई’.

Who is this guy ? Fabulous. Please send his contact no.

— Nitu Chandra Srivastava (@nituchandra) February 21, 2023