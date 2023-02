हाजीपुर में बड़ा हादसा! गांधी सेतु के पास पुल निर्माण कंपनी के कैंप में लगी आग, कई सिलेंडर ब्लास्ट, करोड़ों का नुकसान

वैशाली. बिहार के वैशाली जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाजीपुर (Hajpur) में गांधी सेतु के पास पुल निर्माण कंपनी के बेस कैंप में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग (Fire Breaks Out In Hajipur Due To Cylinder Blast) लग गयी. हालांकि, फायरब्रिगेड टीम (Fire Brigade) की मदद से आग बुझा लिया गया है. लेकिन, इस अगलगी में एसपी सिंघल कंपनी का बेस कैंप पूरी तरह जलकर खाक हो गया है और इस घटना में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है.

बताया जा रहा कि बहुत दूर तक गैस सिलेंडर के पार्ट्स गिरे हुए मिले है. अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 से 55 गैस सिलेंडर विस्फोट (Cylinder Blast) हुआ है जिसकी आवाज तीन चार किलोमीटर दूर तक सुनी गई है. वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत कर लगभग आग पर काबू पा लिया है.

अग्निशमन विभाग के डीएसपी अशोक कुमार ने बताया कि दमकल की सात गाड़ी आग बुझाने में लगी हुई है. बेस कैंप की तस्वीर देखकर आग की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है. आग इतनी भीषण और भयावह थी कि तीन से चार किलोमीटर दूर से ही धमाके की आवाज और धुंए का गुबार देखा जा रहा था. घटना गांधी सेतु के पाया नंबर एक के पास की है. बता दे कि गांधी सेतु के समानांतर सिक्स लेन पुल का निर्माण एसपी सिंघला नाम की कंपनी कर रही है, जिसका बेस कैंप गंगाब्रिज थाना क्षेत्र में पाया संख्या एक के पास है जिसमे सुबह अचानक आग लग गई.

बिहार के 10 युवकों की टीम ने बना डाली शॉर्ट फिल्म, औरंगाबाद के इस गांव हुई पूरी शूटिंग

आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ी हाजीपुर से और एक गाड़ी महुआ से बुलाया गया जिसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. हालांकि आग कैसे लगी अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मौके पर सदर एसडीएम के साथ साथ पुलिस और प्रशासन पहुंच कर छानबीन में जुटी है।

Tags: Fire incident, Hajipur news, PATNA NEWS