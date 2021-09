E-Shram Portal: अब तक करीब 1.66 करोड़ श्रमिकों ने किया रजिस्ट्रेशन, 38 करोड़ कामगारों को होगा फायदा

नई दिल्ली. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Labour and Employment Ministry) ने शनिवार को कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बनाए गए ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) पर अब तक करीब 1.66 करोड़ श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhupender Yadav) ने शनिवार को मुंबई में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ई-श्रम कार्ड वितरित किए. उन्होंने इस दौरान व्यक्तिगत रूप से 10 श्रमिकों को कार्ड सौंपे, जो अब देश में कहीं भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे.

Distributed eShram Cards and approval letters for @esichq‘s Covid-19 Relief Scheme and Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana to workers in unorganised sector in Mumbai today. With the cards in hand, our workers will be able to avail the benefits of govt schemes across India.

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) September 25, 2021