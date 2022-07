SBI और BoB ने जारी किया अलर्ट! बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने की नई तरकीब अपना रहे साइबर अपराधी

नई दिल्ली. देश में बैंकिंग फ्रॉड (Banking Fraud) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ये फ्रॉड नये तरीकों से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं. इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) जैसे बैंक लगातार लोगों को आगाह करते रहते हैं.

इसी कड़ी में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुरक्षित बैंकिंग के लिए अपने ग्राहकों के साथ सुझाव शेयर किए हैं ताकि अकाउंट होल्डर्स सतर्क हो जाएं. एसबीआई ने ट्वीट कर कहा है, “उन सुविधाओं को डिसेब्लिंग करके अपनी सुरक्षा करें जो इस्तेमाल में नहीं हैं और हमारे साथ एक सुरक्षित और आसान ऑनलाइन बैंकिंग अनुभव के लिए अपने इंटरनेट बैंकिंग पर उपलब्ध हर सिक्योरिटी फीचर का पता लगाएं!”

Protect yourself by disabling features that aren’t in use & find every security feature available on your Internet Banking for a safe and easy online banking experience with us!

Stay Alert & #SafeWithSBI. #CyberSafety #AmritMahotsav #AzadiKaAmritMahotsavWithSBI pic.twitter.com/Zr3qfw8vqa

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) July 6, 2022