Upcoming IPOs: 7 दिनों में मोटी कमाई करने का मौका! ये 4 कंपनियां ला रही IPO, जानें कितने रुपये का करना होगा निवेश

नई दिल्ली: अगले 7 दिनों में आप बाजार से कमाई करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास काफी अच्छा मौका है. देश में फैली कोरोना महामारी के बाद कई कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जिसमें पैसा लगाकर आप एक ही दिन में लखपति बन सकते हैं. साल 2021 में अब तक कई कंपनियां अपना आईपीओ ला चुकी है, जिसके जरिए निवेशक मालामाल हुए हैं. आइए आपको बताते हैं कि अगले 7 दिनों में कौन-कौन सी कंपनी आपको कमाई का मौका दे रही हैं-



एक सप्ताह के अंदर प्राइमरी मार्केट में 4 IPO की एंट्री होने वाली है. इसमें श्याम मेटालिक्स (Shyam Metalics), नवोदय एंटरप्राइजेज (Navoday Enterprises), अभिषेक इंटिग्रेशन लिमिटेड और Sona Comstar का आईपीओ आने वाला है. इन कंपनियों में पैसा लगाकर आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं.



Shyam Metalics and Energy Ltd IPOकोलकाता बेस्ड स्टील मैन्युफक्चरिंग करने वाली कंपनी श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड (Shyam Metalics and Energy Ltd) 14 जून को अपना 909 करोड़ रुपये का इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) लॉन्च करेगी. इश्यू के लिए प्राइस बैंड 303-306 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. इसका लॉट साइज 48 शेयर का होगा. आप 14 से 16 तारीख तक इसमें पैसा लगा सकते हैं. वहीं, एंकर निवेशकों के लिए बोली 11 जून को खुलेगी.



Navoday Enterprises IPO



इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नवोदय एंटरप्राइजेज (Navoday Enterprises) भी 14 जून को अपना आईपीओ लॉन्च करेगी. कंपनी इस आईपीओ के जरिए 46.08 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान कर रही है. आप इस आईपीओ को 17 जून तक सब्सक्राइब कर सकते हैं. IPO के लिए कंपनी ने इश्यू प्राइस 20 रुपये प्रति शेयर तय किया है.



Sona Comstar IPO



सोना कॉमस्टार (Sona Comstar) भी 14 जून को अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है. इस आईपीओ के जरिए कंपनी 5500 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान बना रही है. यह 14 जून को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल सकता है. Sona Comstar प्राइमरी मार्केट से पहले 6000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में थी, लेकिन अब कंपनी 5500 करोड़ रुपये ही जुटाएगी. IPO के लिए के लिए कंपनी 300 करोड़ रुपये का फ्रेश शेयर जारी करेगी.



Abhishek Integration Limited IPO



इसके अलावा अभिषेक इंटिग्रेशन लिमिटेड का आईपीओ भी 8 जून को लॉन्च हुआ है तो आप 11 जून तक इसमें भी पैसा लगा सकते हैं. इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने 4.95 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान बनाया है. इश्यू प्राइस प्रति शेयर 50 रुपये तय किया गया है.