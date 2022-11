17 दिसंबर को होगी GST काउंसिल की बैठक, ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने पर चर्चा संभव

नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 48वीं बैठक 17 दिसंबर को होगी. उल्लेखनीय है कि 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक, 28 और 29 जून को चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी.

जीएसटी काउंसिल ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक 17 दिसंबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी.’’

The 48th Meeting of the GST Council will be held on 17th December, 2022 by Video Conference .

— GST Council (@GST_Council) November 25, 2022