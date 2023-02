GST Council Meeting: 18 फरवरी को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, इन मसलों पर चर्चा संभव

नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 49वीं बैठक 18 फरवरी को होगी. उल्लेखनीय है कि 48वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 17 दिसंबर, 2022 को आयोजित की गई थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं.

जीएसटी काउंसिल ने ट्विटर पर लिखा है, “जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक नई दिल्ली में 18 फरवरी, 2023 को होगी.”

The 49th meeting of the GST Council is scheduled to be held at New Delhi on 18th February, 2023.

— GST Council (@GST_Council) February 3, 2023