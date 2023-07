नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रविवार शाम तक छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं. यह संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर के आंकड़े को पार कर गई है. वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई यानी आज है.

आयकर विभाग ने ट्वीट किया, “30 जुलाई को शाम साढ़े छह बजे तक छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे, जिसमें से 26.76 लाख आईटीआर रविवार को दाखिल किए गए.” विभाग ने कहा कि आईटीआर दाखिल करने के लिए फोन, लाइव चैट और सोशल मीडिया के जरिए करदाताओं की लगातार मदद की जा रही है.

ये भी पढ़ें- नहीं है कोई रोजगार, या हैं आप हाउसवाइफ? ITR भरना आपके लिए भी साबित होगा फायदेमंद

आज है आखिरी डेट

आज वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 (AY 2023-24) के लिए आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन है. लोगों द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि लास्ट डेट को आगे बढ़ाया जाएगा. हालांकि, सरकार ने अभी तक इस तरफ कोई इशारा नहीं किया है. इतना ही नहीं, सरकार यहां तक कह चुकी है कि आईटीआर भरने की अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. ऐसे में जो लोग आज आईटीआर नहीं भर पाते हैं उन्हें कल से आईटीआर फाइल करने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा.

📢 Kind Attention 📢

A new milestone!

More than 6 crore ITRs have been filed so far (30th July), out of which about 26.76 lakh ITRs have been filed today till 6.30 pm!

We have witnessed more than 1.30 crore successful logins on the e-filing portal till 6.30 pm, today.

To… pic.twitter.com/VFkgYezpDH

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 30, 2023