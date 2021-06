पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार ने 6th Pay Commission को लेकर बड़ा तोहफा दिया है. पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. कैबिनेट ने शुक्रवार को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर लिया. अब वेतन आयोग की सिफारिशें इस साल एक जुलाई 2021 से लागू हो जाएंगी. आयोग द्वारा जो सिफारिशें की गई हैं उसका लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा.



सर्विस के साथ रिटायर्ड कर्मचारियों को भी होगा फायदा



पंजाब सरकार के इस फैसले से 5.4 लाख सर्विस और रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. पंजाब के वित्‍तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देने और इसे एक जुलाई से लागू करने का फैसला किया गया. उन्होंने बताया कि इसका लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा.



Punjab govt has decided to accept majority of the recommendations of 6th Pay Commission and implement them from July 1, 2021, with retrospective effect from January 1, 2016. It will benefit the over 5.4 lakh serving & retired state government employees: State govt