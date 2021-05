केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण बने हालात को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए सेल्‍फ अप्रेजल फॉर्म (Self Appraisal form) जमा करने की अवधि बढ़ा (Deadline Extended) दी है. कार्मिक विभाग (DoPT) ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सेंट्रल सेक्रिटेरिएट सर्विस (CSS), सेंट्रल सेक्रिटेरिएट स्टेनोग्राफर्स सर्विस (CSSS) और सेंट्रल सेक्रिटेरिएट क्लर्कियल सर्विस (CSCS) कैडर के ग्रुप A,B व ग्रुप C के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अप्रेजल फॉर्म जमा करने की डेडलाइन बढ़ाई गई है.डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इन कैडर्स के ग्रुप A,B और ग्रुप C के कर्मचारियों के लिए अप्रेजल डेट को आगे बढ़ाया गया है. साथ ही बताया कि अप्रेजल से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं 31 दिसंबर 2021 से पहले ही पूरी कर ली जाएंगी. अप्रेजल की नई डेडलाइन सभी मौजूदा कर्मचारियों और 28 फरवरी 2021 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी. बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है. इसके तहत सरकार केंद्रीय कर्चारियों का महंगाई भत्‍ता जून 2021 में बढ़ा (Dearness Allowance Hike) सकता है.ये भी पढ़ें- LIC की इस शानदार पॉलिसी में रोज 74 रुपये देकर पाएं 10 लाख की मोटी रकम, जानें स्कीम के बारे में सबकुछ कार्मिक विभाग ने बताया कि बढ़ाई गई अवधि के मुताबिक अब सीएसएस, सीएसएसएस, और सीएससीएस कैडर के ग्रुप ए, बी और सी के कर्मचारियों के लिए अप्रेजल फॉर्म 31 मई 2021 तक उपलब्‍ध होगा. वहीं, कर्मचारी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 30 जून 2021 से पहले सेल्फ अप्रेजल फॉर्म जमा करा सकते हैं. रिपोर्टिंग ऑफिसर इसे रिव्यूइंग ऑफिसर (Reviewing Officers) के पास 31 जुलाई 2021 से पहले भेज देंगे.