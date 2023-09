Share Market Today: शेयर बाजार में लगातार छठे दिन तेजी, सेंसेक्स 333 अंक की छलांग से 66,500 अंक के पार

हाइलाइट्स टॉप गेनर- Coal India, NTPC, BPCL, Tata Motors and Larsen and Toubro टॉप लूजर- UPL, Eicher Motors, Apollo Hospitals, ITC and UltraTech Cement 7 सितंबर को भी हरे निशान पर बंद हुआ था बाजार

नई दिल्ली. स्थानीय शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में बढ़त का सिलसिला जारी रहा और सेंसेक्स 66,500 अंक के स्तर को पार कर गया. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ जबकि ऑटो, रियल्टी इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ. रियल्टी, एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में तेजी देखने को मिली जबकि बैंकिंग और ऑटो शेयरों में खरीदारी रही. कारोबार के अंत में तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स (Sensex) 333.35 अंक यानी 0.50 फीसदी की बढ़त के साथ 66,598.91 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (Nifty) 92.90 अंक यानी 0.47 फीसदी की बढ़त के साथ 19,819.95 के स्तर पर बंद हुआ.

शुक्रवार के कारोबार में Coal India, NTPC, BPCL, Tata Motors and Larsen and Toubro निफ्टी के टॉप गेनर रहे. वहीं UPL, Eicher Motors, Apollo Hospitals, ITC and UltraTech Cement निफ्टी के टॉप लूजर रहे.

गुरुवार को हरे निशान पर बंद हुआ था बाजार

बीते कारोबारी दिन यानी 7 सितंबर को कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 385.04 अंक यानी 0.58 फीसदी की बढ़त के साथ 66,265.56 के स्तर पर बंद हुआ था. वहीं एनएसई का निफ्टी 116.00 अंक यानी 0.59 फीसदी की बढ़त के साथ 19,727.05 के स्तर पर बंद हुआ था.

आरआर काबेल का आईपीओ 13 सितंबर को खुलेगा

तार और केबल बनाने वाली कंपनी आरआर काबेल का आईपीओ 13 सितंबर को खुलेगा. कंपनी ने अपने नए इश्यू का आकार घटाकर 180 रुपये तक करने का फैसला किया है. यह आईपीओ 15 सितंबर को बंद होगा. आईपीओ के तहत नए शेयरों की पेशकश के अलावा ओएफएस भी शामिल है. कंपनी के दस्तावेजों के अनुसार, उसने अपने इक्विटी शेयरों के नए शेयरों की मात्रा पूर्व के लक्ष्य 225 करोड़ रुपये से घटाकर 180 करोड़ रुपये तक कर दी है. ओएफएस में प्रमोटर्स और अन्य शेयरधारकों द्वारा 1.72 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे.

