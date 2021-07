नई दिल्‍ली. सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) आवश्यक और अनिवार्य दस्तावेज है. इसलिए भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक दिन के बच्चे का भी बाल आधार कार्ड (Baal Aadhaar Card) बनना शुरू कर दिया है. इसे बनवाने के लिए नवजात शिशु के अस्पताल के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और माता-पिता में किसी एक का आधार कार्ड जमा करना होता है. हालांकि, बच्चे के 5 साल का होने के बाद उसके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (Biometric Verification) की जरूरत पड़ती है. अगर आपका बच्‍चा 5 साल का हो गया है और आपने अब तक उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो तुरंत करा लें. ऐसा नहीं करने पर बाल आधार कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.

5 और 15 वर्ष की उम्र पर कराना होता है आधार अपडेट

यूआईडीएआई ने ट्वीट कर बताया कि बाल आधार का इस्‍तेमाल सिर्फ 5 वर्ष की आयु तक ही किया जा सकता है. इसके बाद बाल आधार को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है. इसके लिए आप जनदीकी आधार केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx लिंक पर क्लिक कर अप्‍वाइंटमेंट ले सकते हैं. फिर तय समय पर जाकर बाल आधार को अपडेट करा सकते हैं. इससे बच्चे के स्कूल एडमिशन या किसी दूसरे काम में दिक्कत नहीं आएगी. प्राधिकरण ने बताया कि बच्‍चे के 15 साल का होने पर फिर उसके बायोमेट्रिक्स को आधार में अपडेट कराा होगा. इसके लिए कोई शुल्‍क नहीं लिया जाता है.

Remember to update the biometrics of your child in #Aadhaar at the age of 5 years and again at the age of 15 years. These mandatory biometric updates for children are FREE OF COST.

Locate your nearest #AadhaarEnrolment Centre here: https://t.co/oCJ66DUBEk pic.twitter.com/0L94pTOLVV

— Aadhaar (@UIDAI) July 29, 2021