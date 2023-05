गुम हो गया है आधार और नंबर भी याद नहीं, नो टेंशन, घर बैठे ऐसे मिलेगा दोबारा

How to retrieve your lost Aadhaar Number: आधार कार्ड (Aadhar Card) एक महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेज है. हमारी पहचान का यह एक पुख्‍ता प्रमाण बन चुका है. इसके अलावा अब इसे अपने राशन कार्ड, पैन कार्ड और कुछ अन्‍य दस्‍तावेजों और अकाउंट के साथ लिंक करना भी अनिवार्य हो गया है. कुल मिलाकर हम कह सकतें हैं कि अब इसके बिना काम चलना लगभग नामुमकिन हो गया है.UIDAI सेल्फ सर्विस पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको अपना आधार नंबर दोबारा प्राप्त करने और अपने आधार कार्ड की एक प्रति डाउनलोड करने की सुविधा देता है

अगर आपका आधार कार्ड खो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं UIDAI आधार के खोने पर उसे दोबारा बनवाने की सुविधा देती है. UIDAI सेल्फ सर्विस पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको अपना आधार नंबर दोबारा प्राप्त करने और अपने आधार कार्ड की एक प्रति डाउनलोड करने की सुविधा देता है. आधार कार्ड बनवाते समय आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी रजिस्टर किया जाता है. ऐसे में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए अपने आधार नंबर का पता कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- खराब लगती है आधार पर लगी फोटो, आज ही करें अपडेट, बहुत आसान है प्रोसेस

आधार नंबर पाने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स-

>> UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

>> आधार नंबर (UID) या एनरोलमेंट नंबर (EID) का विकल्प चुनें.

>> इसके बाद नाम, ईमेल पता और मोबाइल नंबर दर्ज करें.

>> अब सिक्योरिटी कोड टाइप करें. इसके बाद Send OTP पर क्लिक करें.

>> OTP आपके रजिस्टर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.

>> OTP दर्ज करें और ’लॉग-इन’ बटन पर क्लिक करें.

>> इसके बाद, आपका आधार नंबर आपके रजिस्टर ईमेल पते या मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा.

आप अपने आधार कार्ड को दोबारा प्राप्त करने के लिए 1800-180-1947 (टोल-फ्री) या 011-1947 (लोकल) पर भी कॉल कर सकते हैं।

Tags: Aadhaar, Aadhaar Card, Aadhaar update